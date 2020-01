Guanajuato firmará convenio de no adición al INSABI

Guanajuato.- El Gobierno del Estado firmará un convenio de no adición al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para seguir recibiendo recurso federal sin entregar el sistema de salud de Guanajuato, señaló Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud.

Mencionó que en la reunión que tuvieron en la Ciudad de México con el director general del INSABI, les dio a conocer la forma de trabajo del instituto y los acuerdos que se debían de firmar.

Comentó que por esto se ha generado un convenio de no adicción que tendrán que firmar y donde tendrán que negociar el seguir recibiendo el recurso de la federación que recibía anteriormente por el Seguro Popular.

Señaló que en la plática que tuvieron les dijeron que los casos de corrupción que se han dado en otras entidades no aplican en Guanajuato, pues les dijeron que la forma en la que se está trabajando en el estado es diferente y muy parecida a la que se aplica en el INSABI.

Dijo que pidió que le explicaran la información que ha salido y ha generado confusión en las personas sobre el que todos recibieron atención médica gratuita y le dijeron que irán paso a paso sobre qué tratamientos se realizarán sin costo.

Yo fui muy especifico y les pedí que me contestaran dos ejemplos muy prácticos, hemodiálisis e inmunosupresores para trasplantes y nos dijeron, no, no, no esperense tantito, vamos a ir paso a paso”, dijo.