Exhiben a penjamenses por no quedarse en casa

León, Guanajuato.- Uno de cinco municipios en México que no aplican la medida de quedarse en casa es Pénjamo.

De acuerdo a información dada a conocer esta mañana por el Presidente de México, el municipio guanajuatense está en el top 5 de quienes menos se quedan en casa durante la cuarentena.

Tenemos estudios sobre movilidad y es preocupante en algunos casos en donde hay municipios donde la movilidad desgraciadamente es la misma de antes y en otros casos ha aumentado, pero no es general”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El primer lugar lo ocupa Río Bravo, Tamaulipas; al municipio guanajuatense le siguen Palenque, Chiapas; San Felipe del Progreso, México; y Macuspana, Tabasco.

No se relajen las medidas, hay que quedarnos en casa, porque si no se ha desbordado el problema de la epidemia, ha sido por la participación de todas, de todos, el apoyo de la gente”, pidió AM.