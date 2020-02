Guanajuato no dejará sin medicina a niños con cáncer, ya busca proveedores

León, Guanajuato.- Un lote de vincristina y metotrexate, medicamentos para niños con cáncer, debió llegar a Guanajuato el pasado sábado.

Ante la falta de claridad de si la Federación enviará dichos medicamentos, el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Alberto Díaz Martínez, afirmó que la dependencia estatal ya busca proveedores para surtir los fármacos.

Hoy (ayer) me comunicaré con ellos, publiqué incluso en mis redes sociales en función de que el pasado martes me llamaron las autoridades del Insabi para decirme que iban a llegar dos claves, la vincristina y la metotrexate; dejé a alguien de guardia en el almacén estatal y no llegaron”.