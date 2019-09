Guanajuato no se quedará sin vacunas: Diego Sinhue

León.- Guanajuato no se quedará sin vacunas, aseguró el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, esto al ser cuestionado sobre qué se hará ante la falta de envió de biológicos por parte del Gobierno Federal, teniendo tan cerca la temporada de vacunación que abarca la tercera Semana Nacional de Salud.

Estamos revisando qué opciones tiene Guanajuato, como pasó con la gasolina, no se va a quedar de brazos cruzados, tiene un Gobernador que va a buscar opciones, salidas y cómo resolver el problema, ya después reclamaremos y echaremos las culpas, nuestros niños necesitan vacunas y vamos a hacer todo lo que sea necesario para traerlas, si hay que comprarlas en el extranjero, lo vamos a hacer”, expresó Rodríguez Vallejo.

El mandatario recordó que existe un compromiso por parte de la Federación para mandarlas en octubre, sin embargo dijo que por lo pronto el Gobierno Estatal investiga cómo conseguirlas para llegado el momento, tomar decisiones.

Vacunas son sobre pedido

Estamos muy preocupados, primero es increíble como cosas que antes ya no nos preocupaba en México como el tema de las vacunas, hoy tengamos que estar preocupados y ocupados sobre todo, que es una responsabilidad de la Federación, hay que decirlo a la gente”, apuntó.

Señaló que en el tema de medicamentos, por lo que compete al Estado, se tiene un abasto del 95.8%.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato. Foto: Areli Barrera.

“Pero las vacunas las da la Federación y no nos ha mandado a ningún Estado porque no han comprado, porque no han podido, las vacunas no es algo tan sencillo de comprar como otros medicamentos, porque son sobre pedido y tardan hasta seis meses los laboratorios en hacer las vacunas”, indicó.