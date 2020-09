Guanajuato podría pedir préstamo ante recorte presupuestal

Irapuato.- Guanajuato tiene la posibilidad de solicitar un nuevo crédito ante el recorte presupuestal, ya que el estado se encuentra en buenas condiciones crediticias según expertos, señaló Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración.

Nosotros no vamos a endeudarnos por endeudarnos, no vamos a poner una lápida al ciudadano guanajuatense, ¿por qué? porque lo dice Fitch (rating), lo dice Standard & Poor's, lo dice Moody's, que Guanajuato tiene las mejores condiciones crediticias presupuestales, no tenemos pasivos contingentes”, dijo.