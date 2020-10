Guanajuato podría volver a confinamiento si sigue aumento de contagios

Si el ritmo de contagios continúa aumentando como ha hecho las últimas semanas, Guanajuato podría volver al confinamiento para fines de año, advirtió el Secretario de Salud.

La SSG reveló que el grupo donde más contagios se han dado son los jóvenes, en su mayoría por salir a convivir sin respetar las medidas de prevención sanitaria.

Guanajuato.- Si los contagios de coronavirus continúan en aumento a la velocidad de las últimas semanas, Guanjuato podría regresar a un confinamiento para el fin de año, advirtió el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

El funcionario estatal reiteró que el avance o retroceso en el Semáforo Estatal de Reactivación Económica dependerá del comportamiento de la población. Por lo que hizo un llamado para que no se baje la guardia y no se relajen las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia, entre otras.

Necesitamos de la participación ciudadana. Como dice el dicho popular: tenemos que poner las barbas a remojar porque si no en el mes de noviembre o diciembre vamos a regresar al confinamiento y eso no es deseable”, declaró Díaz Martínez.

Aún no hay fecha para regreso a las aulas

El Secretario de Salud enfatizó que no habrá regreso a clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde y lamentó que pese a que no hay actividades en las aulas, los estudiantes son el grupo poblacional con más casos positivos.

“Es de llamar la atención que el grupo poblacional más afectado son los estudiantes que están socializando. Las empresas, las organizaciones tienen muy buenos protocolos. Sin embargo, los fines de semana y en los horarios no laborales la gente se está relajando. Yo sí quiero enfatizar en eso porque a pesar de que ha sido un mensaje que se está desgastando ya entre la sociedad, debemos entre todos promover las medidas que van a hacer que cortemos la cadena de transmisión y que este semáforo que es de reactivación económica y que el virus no reconoce colores, no pueda hacer que haya un incremento”.

Agregó que está en contacto también con líderes religiosos para evitar que se celebren eventos masivos como confirmaciones y bautizos, como los que se realizaron este fin de semana en León.

Eso está poniendo en riesgo las peregrinaciones, las fiestas patronales y las visitas de fin de año de los paisanos que vienen a los festejos no se podrán realizar. Un ejemplo de ello es que permanecerán cerrados los panteones este 2 de noviembre, no habrá desfile del 20 de noviembre, ya platicamos con los alcaldes y probablemente no haya peregrinaciones”

Apertura del estadio se aleja

Díaz Martínez comentó que la apertura del estadio León se quedó muy cerca. Sin embargo, el incremento en los caso alejó esta posibilidad.

Aunque, las conversaciones con los directivos del club León para determinar un protocolo seguro siguen cada semana.

Ya estábamos muy cerca de decir sí a la apertura del estadio que todos deseamos hacerlo. Pero, depende del comportamiento de los ciudadanos y un ejemplo es Aguascalientes que estaba en amarillo y regreso al naranja y dar reversa a la apertura del estadio”, concluyó.

MCMH