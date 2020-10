Guanajuato seguirá en semáforo amarillo otra semana más

León, Guanajuato.- Del día 8 al 22 de octubre 26 municipios registraron un aumento porcentual en los casos positivos de Covid-19, por lo que el estado permanecerá otra semana más en semáforo amarillo.

Los municipios que antes no figuraban en números rojos de contagio, ahora aparecen con una acelerada propagación de la enfermedad; Doctor Mora, Comonfort y Apaseo el Alto son las tres principales ciudades que aumentaron considerablemente los casos positivos de Coronavirus.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, indicó que de acuerdo a la ocupación hospitalaria actual, no hay todavía indicadores para retroceder al semáforo naranja, pues lo establecido por la Federación para el retroceso, es presentar una ocupación de camas del 30 por ciento, lo que en Guanajuato es del 17.5 por ciento.

La Secretaria de Salud Guanajuato dio a conocer que al día de hoy son 2 mil 91 casos activos los que hay en la entidad, lo que anteriormente no rebasaban los 1500 casos, situación que comprueba un aumento acelerado de personas contagiadas, derivado del aumento en la actividad y movilidad social.

Respecto al repunte de positivos, León tiene a la fecha 472 casos activos, por lo que el municipio resultó estable en cuanto al total de casos confirmados, situándose en penúltimo lugar en presentar un incremento de la enfermedad.

Guanajuato ha registrado en 24 horas, 409 casos nuevos de contagio por Covid-19 y 18 decesos.

El acumulado desde el inicio de la pandemia son 48 mil 23 casos positivos y un total de 3 mil 210 muertes.

La autoridad sanitaria también dio a conocer que al corte de ayer, se detectó un aumento en el número de mujeres que han fallecido por esta enfermedad, el 55 por ciento de los casos activos son mujeres, sin embargo los hombres fallecen más.

También hasta la fecha se han aplicado 143 mil 125 pruebas covid, y que de cada 100 aplicadas el 30 por ciento resultan positivas.

En cuanto a los grupos de ocupación más afectados por el virus siguen siendo los trabajadores en primer lugar, seguido del hogar y en tercero el sector estudiantil.

El Secretario instó a todos los guanajuatenses para reforzar las medidas sanitarias ahora más que nunca.

Estamos en colo amarillo, no en verde, por favor no salgan de sus casas sin cubrebocas, es la única manera hasta hoy de poder prevenir más contagios y por consecuente no regresar al naranja o incluso al rojo como ya está pasando en entros estados”.