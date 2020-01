Guanajuato sin Insabi por capricho de Gobernador: senadora de Morena

León.- El rechazó que Guanajuato y otros estados le han concedido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es solo un capricho de los gobernadores y el Partido Acción Nacional (PAN). Dijo la senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre.

La legisladora comentó que, en el caso de Guanajuato, el mandatario Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “No quiere firmar, no quiere colaborar, pero de todo culpa al Gobierno Federal”.

“Él no quiere nada y se está tratando de obstaculizar al Gobierno Federal en los esfuerzos por llevar bienestar a la gente, el Insabi garantiza la atención gratuita con medicamentos en cualquier padecimiento, cosa que el Seguro Popular no garantiza.

“El gobernador desde el principio dijo que no iba a firmar y están encaprichados los del bloque del PAN, todos los demás gobernadores ya firmaron”, expuso.

Comentó que, por la falta de cooperación del Gobernador, lamentablemente los guanajuatenses se van a quedar sin disfrutar los beneficios del Insabi, que asegura será un mejor esquema de salud que el seguro popular.

“Ellos tienen esa tónica de en lugar de ser una oposición de nivel, pues son una oposición marrullera que lo único que hace es obstaculizar cualquier intento por llevar bienestar a la gente. Lamentablemente los guanajuatenses no podrán probar los beneficios que el Insabi tiene y no podrán porque el gobernador no quiere”.