Guanajuato, capital.- “En Guanajuato no tiembla”, tras a este mito que prevalece en la entidad, un experto en estructuras y naturaleza sísmica, de la Universidad de Guanajuato (UG), recomienda hacer conciencia sobre el fenómeno poco probable, pero sí posible en la entidad.

Según un documento de la Coordinación Estatal de Protección Civil, indica que Guanajuato se ubica a nivel nacional dentro de un zona sísmica intermedia, donde se han sentido leves temblores a lo largo de su historia y además explica que estos fenómenos no han podido ser evaluados a profundidad por carecer de instalaciones sismográficas en todo el estado, ocasionando con ello el desconocimiento técnico y científico en lo local.

Adrián David García Soto, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la UG, indicó que pese a que el estado tiene una sismicidad baja, se deben contemplar en lo público y privado procesos de preparación estructural para cualquier eventualidad de este tipo.

En la mayoría de las ciudades del estado sino es que en todas, no hay una tradición constructiva antisísmica por razones naturales, obviamente si no ha temblado de forma significativa en siglos en el lugar, pues no es apremiante, pero eso solo en los casos de ciertos tipos de sismos, hay otros que sí pueden ser de cuidado”, alertó el investigador.