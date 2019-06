Guanajuato tendrá más patrullas de lujo

Guanajuato capital.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio a conocer que otros autos de lujo decomisados a los delincuentes están por hacerse patrullas. Calculó que en septiembre u octubre se empezarán a ver, aunque aclaró que no todos los automóviles de lujo sirven para patrulla.

Ya traemos varios ahí en la Fiscalía que están esperando el proceso jurídico para hacerse patrullas”.

Explicó que cuando termine ese proceso, se tiene que pedir la factura judicial y eso es otro procedimiento. Son seis meses por ley para el primer procedimiento, más otros meses que se lleva el segundo proceso.

Donación de neumáticos

“El problema no es que no las podamos usar, sino que no podemos invertir dinero porque no tienen la factura. Como es recurso público, ¿Cómo compruebas que compraste ese coche?”, señaló.

Rodríguez Vallejo comentó que también habló el Gobierno del Estado con Michellin y con Pirelli para que les donen algunas llantas, porque aunque no puede regalar nada, “casi casi te venden la llanta a un peso, es simbólico.

“Están dispuestos a apoyar, ya hablamos con varios de ellos de ver la manera de cómo donarnos llantas que son llantas caras porque son vehículos de alta velocidad”, concluyó.

