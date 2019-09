Guanajuato tiene 7 de los 20 municipios más violentos del País

Guanajuato.- Siete de los 20 municipios de más de 50 mil habitantes de toda la República Mexicana con la peor tasa de homicidios entre enero-agosto 2019 son del estado de Guanajuato.

El peor es Acámbaro en el lugar 5 (85 homicidios); Salamanca es sexto (194); Abasolo octavo (56); Salvatierra décimo (60); Valle de Santiago en el doceavo (89); Silao está en el 14 (110) y Apaseo el Alto en el 16 (con 39 víctimas).

Así lo revelan los datos del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa.

La peor tasa homicida la tienen Playas de Rosarito, en Baja California, y Manzanillo Colima.

Un poco más abajo de la lista están también Pénjamo en el lugar 25, Yuriria en el 27 e Irapuato en el 32.

El exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, señaló que los datos reflejan el fracaso de todas las autoridades frente al delito.

Se concluye que ni en el ámbito local ni nacional los responsables de la prevención y contención, y en su caso la investigación de estos delitos, están haciendo su trabajo, son irresponsables...En Guanajuato no tenemos, lo he dicho desde hace varios años, una estrategia estatal para la prevención y contención de delitos del fuero común”.

Y en lo nacional, dijo el abogado irapuatense, “el Gobierno de Enrique Peña desde 2014 dejó de dar seguimiento al Plan Nacional de Seguridad y hasta la fecha con López Obrador no se ha entendido que hay un mercado de ilícitos en el País (drogas sintéticas, armas de fuego, trata de personas, secuestro, extorsiones, huachicol. etc.)”.

El presidente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, sostuvo que gran parte de la violencia en Guanajuato y en varias entidades del País está relacionado con el crimen organizado, que es una responsabilidad de la Federación y que ha sido omisa en la lucha.

Hay una mala implementación de la estrategia. No hay un trabajo sostenido ya de la PFP (Policía Federal), no hay apoyo de la Guardia Nacional que anunciaron desde febrero 2,400 elementos para Guanajuato y no han llegado, y no se siente el apoyo de la Federación en auxilio a los municipios y ese problema lo tienen gobiernos de todos los partidos”, opinó.