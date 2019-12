Guanajuato vive infierno por inseguridad: PRI

Irapuato.- El estado de Guanajuato pasa por el peor momento en seguridad, por lo que no se debe escatimar el recurso para proveer seguridad a los ciudadanos que están “viviendo un infierno”, destacaron ediles del PRI en Sesión de Ayuntamiento.

Durante la aprobación del Informe de Actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana correspondiente al mes de septiembre, el regidor del PRI, Gerardo Padilla Fuerte enfatizó que ante la escalada de violencia, el recurso para equipamiento, contratación de policías y hasta blindaje de patrullas, debe ser prioridad en el presupuesto de 2020.

Vivimos en una guerra, si me permiten decirlo vivimos en un infierno, es un momento muy difícil en donde no sabemos cuándo va a caer incluso gente inocente, que ya son varios han caído”

Padilla Fuerte dijo que ante problemas extraordinarios, se requieren soluciones extraordinarias, y aunque reconoció que se han hecho grandes esfuerzos en reforzamiento de seguridad, aún no son suficientes.

Considero que la gente entenderá si no se hace la calle que estaba planeada, si ya no se hacen más calles en los próximos dos años, si ya no se reparten más calentadores solares (...) nosotros debemos de tomar este tipo de medidas extraordinarias, necesitamos más policías, policía depurada, más capacitación, más patrullas blindadas probablemente, es decir, apostarle al 100%”