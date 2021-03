Guanajuato. Reprueban informe del fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado está reprobada en el rubro más importante, las carpetas de investigación iniciadas contra las judicializadas, pues sólo alcanzó un 1% de eficacia. Así lo aseguró el ex procurador de Justicia, Juan Miguel Alcántara Soria.

"El informe de resultados del fiscal Zamarripa llama a calificar de reprobada la actuación en este último año del que se informa. En primer lugar, a partir del parámetro que debe ser más relevante, la eficacia en las investigaciones de la Fiscalía, que es el parámetro de cuántas carpetas de investigación iniciaste, lograste judicializar y de esas que lograste judicializar, cuántas sentencias condenatorias de los inculpados obtuviste en tribunales”.

Alcántara Soria resaltó que de acuerdo con los datos presentados por Zamarripa Aguirre, en 2020 se abrieron 120 mil carpetas y solo se obtuvieron mil 446 sentencias condenatorias.

"El dato que se puede inferir de ese informe es reprobatorio porque si partimos en primer lugar de que las carpetas abiertas en el 2020 fueron más de 120 mil en números redondos, sin considerar que con frecuencia los fiscales buscan disuadir a las víctimas de presentar sus denuncias, y sobre todo, reconociendo que no se denuncia más del 10% de los delitos que se cometen en el país y en el estado”.



Si 120 mil carpetas en números redondos se iniciaron y esto se coteja contra mil 446 sentencias condenatorias o contra mil 546 sentenciados, esto es apenas un poco más del 1% del número de sentenciados frente a los presuntos responsables, suponiendo que solo hubiera un denunciado en cada una de las carpetas de investigación", dijo el exprocurador de Justicia.



“Y si nos vamos por el número de delitos que anuncia el Fiscal, se dice que en narcomenudeo hay 14 mil 932 carpetas; en delitos contra el patrimonio 48 mil 762; o en homicidios dolosos 3 mil 359".



Ese desglose para hablar de uno de los delitos que más lastiman y preocupan a la sociedad, nos está diciendo que estamos muy lejos de alcanzar una calificación aprobatoria de mínimo 6% para la Fiscalía”, aseguró Alcántara Soria.



Respecto a la capacitación de las agencias investigadoras, el ex Procurador consideró que es deficiente, insuficiente el personal y hay poca empatía en el trato hacia las víctimas.

“Me consta porque yo he estado recientemente en alguna Fiscalía y he visto el maltrato a muchas víctimas de lesiones, de daños que a mi me ha tocado ver”, dijo.

Y diputados locales le envían 230 preguntas al Fiscal

Este viernes 5 está previsto el análisis del segundo informe de actividades del fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en una mesa de trabajo con diputados locales, quienes han presentado 230 preguntas, de las cuales, más de la mitad son del PRI.

El secretario general del Congreso local, Ricardo Narváez Martínez, detalló que legisladores del PRI presentaron 144 preguntas, del Partido Verde 40; del PAN 30; y de Morena 15.

La representante del Partido del Trabajo presentó solo ocho cuestionamientos, mientras el resto de legisladores de otras representaciones y sin partido, ninguna .

“De la población no se recibió ninguna pregunta, estuvimos en nuestras redes, en nuestros canales de información con la población, pero no recibimos ninguna pregunta, entonces, atendiendo lo que establece este acuerdo el día de hoy (ayer) se envían al Fiscal General las preguntas de los diputados para que el próximo 3 de marzo nos envíe las respuestas también por el mismo formato y mecanismo”, explicó Narváez Martínez.

Durante la mesa de trabajo el próximo 5 de marzo, los diputados podrán hacer preguntas en cuatro minutos al Fiscal.

Las preguntas que no se puedan responder serán contestadas un día después vía electrónica.