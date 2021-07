Guanajuato, Guanajuato.- Un grupo de 14 madres de familias entregó esta mañana en Palacio de Gobierno una carta en la que piden al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo evitar el cierre de la guardería del DIF Estatal el próximo 1 de agosto.

El documento está firmado por 51 madres. En entrevista con AM, tres de ellas coincidieron en que no tienen a nadie que cuide a sus hijos ni tampoco dinero para pagar una guardería particular.

Berenice Reyes Cruz, una de las madres afectadas, dijo que una guardería particular, la más barata, cuesta por lo menos 2 mil 500 pesos al mes, más el material, dinero que no pueden pagar ninguna de ellas.

Reprochaban que hasta el momento no han tenido ninguna comunicación oficial ni por parte de la dirección del Centro de Desarrollo Infantil ni por parte del DIF Estatal sobre el cierre de la guardería, sino que se enteraron sobre esto por parte de las maestras apenas el viernes pasado.

"A mí me cayó como balde de agua fría esta noticia, yo no tengo quién me la cuide, no tengo ni mamá ni tías ni hermana. A mí me preocupa mucho cuando regresemos a trabajo presencial", afirmó Alejandra Morales, quien tiene a una niña de 2 años en maternal.

Ella trabaja en la Universidad de Guanajuato, y aunque está trabajando desde su casa, hay ocasiones en que sí tiene que acudir personalmente a su trabajo. Y seguramente regresará por completo pronto, cuando la UG incremente su actividad presencial.

"Yo no puedo dedicarle mucho tiempo a la niña, a veces sí tengo que estar presente en el trabajo y la niña se me ha enfermado. Con esta tristeza yo pido que reabran la guardería, no los tenemos ahí por gusto", pidió.

Berenice Reyes Cruz, quien tiene a su niño de 5 años en la guardería desde que tenía un año, afirmó que tampoco nadie se lo puede cuidar, pues su mamá está atendiendo a su papá que está enfermo de cáncer.

Además, ella es profesora universitaria de la UG, en la UVEG y da consultorías, por lo que no tiene tiempo para atender a su hijo por las mañanas, hasta las 4 de la tarde, que lo recogía en la guardería.

Yareli López Guerra, empleada de una empresa privada, está en la misma situación, además de que no tendría dinero para pagar una guardería privada.

Cuestionó que muchas madres que recién ingresaron a sus hijos acaban de pagar cuotas. “¿Qué van a hacer con ese dinero más los materiales que ya compraron y los estudios médicos que tuvieron que hacer y gastar en ellos. Sí ya tenían conocimiento de lo que iba a pasar porque no avisaron para no hacer estos gastos?, reprochó.

También cuestionó "que nadie nos diga nada, que no nos den la cara absolutamente nada".

Los atiende asesor de Gobierno

Aunque las primeras madres llegaron desde las 8 de la mañana y la mayoría alrededor de las 8:45, después de las 9 las atendió Baltasar Zamudio Cortés, asesor de la Secretaría de Gobierno.

A las 10 de la mañana les informó a las madres que serán atendidas por algún funcionario del DIF Estatal, pues ellas pidieron hablar con Gerardo Trujillo Flores, nuevo director de esa dependencia. En estos momentos están a la espera de ser recibidas.

