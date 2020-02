Guardia Nacional debe terminar proceso de formación.- López Santillana

León, Guanajuato.- La llegada de la Guardia Nacional a la ciudad y al Estado es el inicio de un proceso, pues a este cuerpo destinado a prevenir y combatir los delitos todavía le falta la formalización y la preparación para que pueda actuar como primer respondiente.

Así lo señaló esta mañana el Alcalde de León, Héctor López Santillana quien destacó que no es una crítica sino un señalamiento de que es importante que la Guardia Nacional termine su proceso de formación, de capacitación y de equipamiento para poder actuar como primer respondiente.

Entendamos que buena parte de los elementos de la Guardia Nacional vienen de las fuerzas del Ejército, ellos no estaban capacitados para desempeñar esta función y los elementos que vienen de la Policía Federal sí cuentan con la preparación para ser primer respondiente”.

Pero, al final lo que necesitamos es que puedan trabajar todos de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno", apuntó.

Cuartel de la Guardia Nacional

Sobre la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en León en la colonia Villas de San Juan, uno de los 18 que se inaugurarán en la entidad, el Presidente Municipal subrayó que los ladrillos no hacen la seguridad ya que la parte importante consiste con el despliegue de los elementos y la forma de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

"Estos (los ladrillos) ayudan mucho para que los elementos puedan desempeñar su labor con profesionalismo y seguridad, ahora la parte importante tiene que ver con el despliegue y la forma de la coordinación que tengamos tanto a nivel operativo y con la parte de la inteligencia.

El reto que estamos viviendo es muy importante y no se trata de abordarlo sólo con el uso de la fuerza, se requiere mucha información, se requiere de inteligencia para hacer muy efectivo el combate a este delito que tanto nos lastima a todos como son los homicidios dolosos", recalcó.

León no es una ciudad peligrosa

Pese al número de homicidios que se han registrado en la ciudad, López Santillana sostuvo que León no es una de las ciudades más peligrosas del Estado y del país.

"Me permitiría matizar que León no es una de las ciudades más peligrosas, hay que ser precisos, León tiene ahorita una tasa y no es de las tasas más altas si la ponderamos en relación a la población.

Cuando sacamos el número de homicidios dolosos que es el problema que tenemos en León eso no nos coloca como una ciudad peligrosa y tampoco como la más alta porque cuando la sacamos en la proporción a la población estamos en la media tabla", declaró.

