León, Guanajuato.- La disputa por el apoyo a los elementos de la Guardia Nacional en León subió de intensidad ayer.

La senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, reprobó el trato que dan a los efectivos federales en nuestra ciudad.

“Es indignante que el gobierno estatal y municipal traten así a las fuerzas federales. Se hace el esfuerzo de apoyar a León y no contribuyen. León es ya la ciudad más violenta del Estado. No pueden seguir diciendo que la Federación no apoya a Guanajuato. El gobierno municipal quiere dinero para campañas y no le importa descuidar la seguridad”, dijo.

Guardia Nacional tiene presupuesto aprobado

En contraparte, el diputado federal del PAN Jorge Espadas Galván señaló que la Guardia Nacional, una institución federal, ya tiene un presupuesto aprobado que debe contemplar todo lo necesario para su operación.

“La Federación no tiene vergüenza, se lleva el dinero de los guanajuatenses, regresa una mínima parte, nos quita el recurso del Fortaseg. Además el espacio lo destinan para otra cosa que es un Banco del Bienestar. Le quita el recurso de Fortaseg a los municipios y todavía quiere que los municipios le den más dinero”, señaló.

El martes, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, informó que esperaban la llegada de mil agentes más del cuerpo policiaco, pero que el municipio no tenía ya recursos para auxiliarlos a instalarse, lo que supondría un gasto adicional de 50 mil pesos.

Mario Bravo Arrona insiste en su postura hacia la Guardia Nacional

El miércoles, entrevistado por AM, insistió en su postura.

“Destinar 50 mil pesos es como quitarle 10 o 20 uniformes a nuestros elementos de seguridad o un curso de capacitación”, señaló el secretario.

Tengo que capacitar, tengo que poner equipamiento, seguir profesionalizando, no voy a destinar dinero de nuestros elementos de la Secretaría para rentar bodegas”, insistió

Donan terreno para Guardia Nacional e instalan Banco del Bienestar

A las autoridades municipales les disgustó además que en el terreno que donaron hace dos años a la Guardia Nacional en Villas de San Juan, se construyera ‘a la brava’ una sucursal del Banco del Bienestar.

AM informó ayer de las precarias condiciones en que viven los elementos federales en la base de Villas de San Juan.

Y el empresario Ismael Plascencia advirtió que si las autoridades de Guanajuato no los apoyan, que luego no se quejen de que la Federación haga lo mismo.

En la base que tiene la Guardia Nacional, muchos efectivos duermen en tiendas de campaña. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de León.

El delegado de Programas Integrales del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, señaló que “el tema de Guardia Nacional excede el ámbito de competencias de la delegación a mi cargo”.

“Estaremos pidiendo información y en la medida de nuestras posibilidades coadyuvando, es importante que los elementos tengan mejores condiciones”, añadió.

Destinan 21 millones a fuerzas federales

El municipio de León informó ayer que en los últimos cuatro años ha destinado más de 21 millones de pesos a las fuerzas federales, además de la donación de un predio de más de dos hectáreas ubicado en Villas de San Juan.

En un detallado informe, precisó que el rubro principal en que se invirtió fueron 15.7 millones de pesos destinados a Irapuato: “Aportación de León Sedena-Estado (Zona Militar Irapuato) marzo 2017”, señala el informe.

En la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública se contemplan:

erogaciones como arrendamientos

adaptación de inmuebles

suministro de garrafones de agua

compras, suministros y entrega de una bodega en Cañada del Refugio

aportación que realizaron con el estado para la Zona Militar de Irapuato.

Después de esta erogación, realizada durante el sexenio pasado, la más elevada es la que se relaciona con los arrendamientos, que asciende a más de cuatro millones de pesos.

Discuten, también, en el Ayuntamiento

Regidores panistas y de Morena mostraron también sus diferencias en el tema de la Guardia Nacional.

“Si bien es cierto que la Guardia Nacional ha hecho los anuncios respectivos de mandar más efectivos para garantizar o apoyar en labores de patrullaje, detención e investigación también es cierto que tenemos que revisar cuáles van a ser las condiciones de sus necesidades, nosotros no hemos rehuido jamás a apoyarlos”, indicó el síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, Christian Cruz Villegas.

El regidor de Morena, Gabriel Durán Ortiz, pidió no politizar la situación y señaló que debido a la situación de inseguridad en la ciudad es necesario que el municipio reoriente gastos para apoyar a los efectivos federales.

Incluso informó que por parte de la Federación ya hay planes de realizar una segunda etapa del cuartel de Villas de San Juan.

“Yo invito a que haya esa coordinación de la que se ha hablado, que los delitos sean atendidos adecuadamente, nosotros hemos carecido de llegar a la meta de dos mil 700 policías y considero que es importante este apoyo de la Federación a través de los mil 600 elementos de la Guardia que ahora estarán en León”, indicó.

Los gastos de León

Desglose de gastos en apoyo a Sedena y GN

Aportación de León Sedena-Estado, Irapuato $15,786,260

Arrendamientos de bodegas $4,098,921

Adaptación de inmuebles $107,577

Suministro de garrafones de agua $226,598

Compras $1,010,836.82

Suministros $19,393.19

Entrega bodega en Cañada del Refugio $118,493

Total de arrendamientos/compras y aportación $21,368,080

