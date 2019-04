Habitantes de San Luis Rey exigen poder elegir a delegado en consulta

Celaya.- Cerca de 40 personas, habitantes de la comunidad de San Luis rey, con pancartas en mano llegaron a presidencia municipal para pedir y poder elegir a su delegado en consulta.

Esto debido a que en la comunidad había dos formulas (candidatos), uno de ellos era Damián Monsón y el otro Roberto Zamudio y el subdelegado de Damián: Estaban Pichardo trabaja en presidencia y de acuerdo al reglamento no pueden postularse si son trabajadores del municipio, por lo que causo la baja de la formula.

Quedando en automático Esteban Pichardo, pero lo que causa descontento de la gente es que a Damián le avisaron hasta el viernes a las 6 de la tarde y a través de una llamada telefónica.

Eso lo hubieran checado desde antes de aprobar el registro, no es justo que dos días antes lo den de baja, y sin avisar, solo le marcaron por teléfono, es como si quisieran poner al señor Zamudio y nosotros no lo queremos ha sido 6 años delegado y no ha hecho nada, comentó una mujer.