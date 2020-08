Habitantes de la comunidad Aldama no permitirán instalación de relleno sanitario

Irapuato.- Habitantes de la comunidad Aldama no están dispuestos a permitir que se construya un relleno sanitario privado cerca de su comunidad, pues para ellos representa un foco de contaminación e infección, por lo que la tarde de este lunes se manifestaron.

En punto de las 6 de la tarde se concentraron en el campo de fútbol de la comunidad, acompañados de habitantes de la localidad Cañada de la Muerte, quienes también están en contra de dicho proyecto privado.

Selene, quien habló en representación de los habitantes, destacó que son alrededor de 62 hectáreas las destinadas para este relleno sanitario, que se encuentra junto a un cerro que es zona de deslaves.

Destacó que con las lluvias, los residuos sólidos y desechos que se depositen en ese lugar podrían bajar directamente a la comunidad, lo que sin duda afectaría a sus habitantes, que de por sí ya padecen por la falta de agua y la contaminación de los ríos que pasan por la localidad.

Otra de las habitantes exigió a las autoridades municipales que informen qué empresa es la encargada de ese proyecto privado y que se dé a conocer los permisos, estudios ecológicos y geológicos, así como las normas oficiales en las que se sustentan para realizar el relleno sanitario.

Algunos otros comentarios estuvieron encaminados a que los habitantes de la comunidad Aldama apoyaron al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez durante sus campañas políticas, asegurando que les falló pues no ha cumplido con sus promesas y ahora, no está interesado en el daño que generará este relleno sanitario.

Enfatizaron que recolectarán firmas de los habitantes para exigir que no se construya el relleno sanitario y las enviarán junto a las 150 firmas que ya recolectaron los habitantes de Cañada de la Muerte.

Asimismo, dijeron que estarían dispuestos a bloquear la calle por donde se llega a la zona donde se instalará el relleno, pues no permitirán que se construya al ser una afectación a toda su comunidad.

Además de manifestarse por la construcción del relleno sanitario, los habitantes de la localidad reprocharon los comentarios de Ortiz Gutiérrez en contra de Virginia Olmos, considerando que la amenazó.

Lo anterior ocurrió el pasado sábado, cuando al acudir a entregar apoyos a las familias afectadas por el desborde del arroyo Zarco, Virginia Olmos encaró al alcalde con el tema del relleno y señaló que de no detenerlo cerrarían la carretera.

A lo que el alcalde contestó que no aceptaría amenazas y que si lo hacían, se la iba a llevar, sin especificar cómo ni a donde, por lo que fue considerado como una amenaza por parte de los habitantes.

Virginia Olmos señaló que ya interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos en contra de Ortiz Gutiérrez, y que en próximos días pondrá otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

No tiene por qué llevarme, no voy a actuar nada en contra de la ley, sí que yo le haga un bloqueo va en contra de la ley, no se lo voy a hacer (...) si estoy asustada, pero no me voy a detener”, puntualizó.