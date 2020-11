¿Habrá nuevo confinamiento en Guanajuato? Éste traería graves consecuencia

León, Guanajuato.- El infectólogo Alejandro Macias advirtió que un nuevo confinamiento para el estado de Guanajuato debe ser la última opción a la que recurran las autoridades.

Aunque, si los casos de Coronavirus siguen en aumento esta medida se tendrá que aplicar.

El excomisionado para la atención de la influenza AH1N1 en México en 2009, señaló que un nuevo confinamiento traería graves consecuencias para la economía. Por lo que se deben fortalecer las actividades de prevención y concientizar a los ciudadanos de que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado.

Macías insistió en que los ciudadanos deben acatar las medidas recomendadas como evitar salir a actividades no esenciales, usar cubrebocas, la sana distancia y de ser posible comprar un oxímetro para que en el caso de que contraer el virus puedan monitorear que los niveles de oxígeno en la sangre no bajen del 92%.

El cierre de las actividades es lo último que hay que hacer y hay que evitarlo por las consecuencias económicas. Sin embargo, deberá de hacerse en caso de que lleguemos a tener una total saturación de los servicios. Las actividades que deben hacerse de prevención son las ya conocidas, hay que insistir en la sana distancia, que las personas tengan un oxímetro para que puedan checar si están enfermos y se les pueda atender tempranamente”, dijo en entrevista con AM.

El experto proyectó que para la temporada invernal se vendrá un aumento en los contagios del nuevo Covid y otras enfermedades respiratorias. Aunque, las autoridades deberán estar atentas para evitar que la nueva ola se dispare a niveles peligrosos.

Lo virus envueltos como el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio, los propios coronavirus circulan mucho más fácil en épocas de frío como la que se avecina. Entonces, no sería raro que en Guanajuato al igual que en el resto del país se incrementaran los casos”.

Además, exhortó a la Secretaría de Salud a no disminuir la cantidad de pruebas de COVID-19 que se aplican para tener un panorama más amplio del comportamiento de la emergencia sanitaria y tomar decisiones más precisas.

“No hay más que estar preparados y desde el punto de vista de la salud pública se tiene que insistir en seguir realizando las pruebas. Detectar tempranamente los casos y tratar de enviar a su domicilio a aislamiento a las personas que se detecten y a sus contagios”.

Hay que insistir en el uso del cubrebocas que todavía no hemos logrado su uso universal. Además, es necesario vigilar que se utilice adecuadamente. No sólo, que se utilice puesto que, la gente trae el cubrebocas a veces por compromiso con la nariz descubierta y así no funciona”, concluyó Alejandro Macias.