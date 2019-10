Hace alcaldesa oídos sordos a comentarios negativos porque su trabajo la respalda

Celaya, Gto.- La alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez hará oídos sordos a comentarios negativos, mientras su trabajo hable por sí mismo. Así lo señaló durante su intervención en el primer informe de resultados del DIF Municipal.

“Gracias por el acompañamiento, mi reconocimiento a todos los directores y les digo, como ya les he comentado; no nos podemos cansar, hay quienes dicen que estamos de vacaciones, que no trabajamos, pero hay que demostrar los resultados con trabajos, y cuando trabajamos, oídos sordos ¿verdad?, a los malos comentarios”, expuso Paniagua Rodríguez.