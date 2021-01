Hacen largas filas en Irapuato y Celaya para comprar tanques de oxígeno

Irapuato/Celaya.- Desde muy temprana hora, en Irapuato se registraron largas filas de personas en establecimientos de venta y renta de tanques de oxígeno con la intención de conseguir uno para sus enfermos de COVID-19.

Una gran cantidad de personas se encontraba concentrada a las afueras de Infra, empresa que se dedica a la venta de tanques de oxígeno, con la intención de llenar tanques para sus enfermos.

Afuera del lugar había una fila de entre 40 y 50 personas, quienes tenían más de 3 horas esperando para llenar su tanque, esto hasta las 12 del día.

Una persona que estaba esperando su turno, comentó que había llegado desde las 9 de la mañana al establecimiento y ahí se quedaría hasta que consiguiera un tanque para su familiar.

Asimismo, sobre la Avenida Guerrero una gran cantidad de vehículos se encontraban estacionados, pues en ellos se trasladan las personas que acuden a buscar los tanques, que en su mayoría son de gran tamaño, por lo que Tránsito Municipal tuvo que intervenir.

Un elemento de la dependencia dijo que se habían acercado al lugar para agilizar la movilidad, pues al estar en una calle muy pequeña no podían permitir que se estacionaran en doble fila.

Más de una hora de espera viven las personas que buscan rellenar sus tanques de oxígeno en la sucursal de la empresa Infra en Celaya.

Además, para poder rentar dichos tanques se tienen que registrar en una lista de espera de 5 días.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha ocasionado que la renta, venta y recarga de oxígeno se hayan elevado y ahora es mucho más complicado recibir el servicio.

En la matriz de Infra, ubicada en la Ciudad Industrial, se pudo notar a varias personas esperando ser atendidas, para llenar su tanque o poder acceder al servicio de renta.

Nosotros llevamos más de una hora esperando, es solo para recarga, porque la renta ya no hay, te ponen en lista de espera”, comentó una mujeres que estaba formada.

Otra más señaló que ella se registró y a más de 5 días no le han marcado.

Mejor lo tuve que comprar aparte, me salió en 27 mil pesos, están carísimos, ¿pero qué más?”, dijo.

Otra mujer más comentó que ella también lo compró aparte y el costo fue de 28 mil pesos.

Al llegar y preguntar, la persona que atiende señaló que ahorita no hay tanques, que uno debe traer sus papeles, el depósito y se le anotará en la lista de espera y sólo queda esperar a que les llamen.

A ver si no se me muere antes, ¿y no sabes cuánto están tardando?”, dijo un señor al solicitar informes para adquirir oxígeno.