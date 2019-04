Han pasado 12 días y Elliot Janick aún no aparece

Celaya.- La tarde del viernes 22 de marzo todo cambió para la familia de Elliot Janick Barrios Molina, al enterarse que el menor de 14 años no llegó a la casa de un familiar en la colonia Tres Guerras, en Celaya.

Con voz pausada y sin dejar de pensar dónde podría estar su hijo, la madre de Elliot dijo que a 12 días de su desaparición las autoridades ministeriales no tienen pistas de su paradero.

Nos dicen que no hay rastro de mi hijo. Fuimos a muchos lugares, como hospitales, Semefo, y a pegar fotos en las calles con sus amigos, pero nada. Me siento vacía, es horrible esta situación y no alcanzo a comprender por qué se lo llevaron, dijo la señora Karla Johanna Molina.