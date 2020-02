Harán auditoría a Salamanca por irregularidades detectadas

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez, pidió al contralor de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo, presentar de forma oficial al Congreso local, la información sobre los contratos presuntamente irregulares que ha entregado la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Hoy lo que tenemos es lo que se señala y platica en medios y lo que necesitamos es justamente los elementos que detectó para poder iniciar una auditoría de manera puntual, independientemente de eso, vamos a auditar 2019 a todos los municipios obra pública y cuenta pública”, señaló.

La semana pasada, el Contralor denunció que el Gobierno Municipal de Salamanca acumula hasta 100 millones de pesos en contratos entregados mediante adjudicación directa, que presentan supuestas irregularidades.

Denunció que para frenar las investigaciones por las supuestas irregularidades, la Alcaldesa intenta destituirlo.

La legisladora subrayó que independientemente de que el Contralor haga la denuncia formal, las cuentas y contratos de obra pública de Salamanca y de los 46 municipios se auditarán este año.

Podría solicitarse revisión a la ASEG

“No podría opinar porque hasta que no se hagan las auditorías no tendríamos elementos para decir una cosa u otra, lo que sí es invitar a los contralores, a que aun y cuando hoy son parte del mismo gobierno, sean muy minuciosos en su trabajo, yo creo que es fundamental que aunque ya no son de la otra fuerza política hagan su trabajo de manera puntual”, subrayó.

Sin embargo, Gutiérrez Campos sostuvo que si el Contralor entrega la información podría solicitarse una revisión a la Auditoría Superior del Estado (ASEG).

Yo lo que leí es que es un periodo de 2019 y se va auditar completito, entonces estamos en tiempo de auditar ese tipo de temas porque es un periodo que apenas va a iniciar su auditoría”.

