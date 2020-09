Hartos ciudadanos y panistas toman el ALM y exigen a AMLO salud y seguridad

León, Guanajuato.- Este domingo ciudadanos y líderes políticos del Partido Acción Nacional (PAN) salieron a protestar a las calles de León en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien le exigieron resultados concretos en ámbitos como salud y seguridad.

La manifestación pacífica fue organizada por la asociación civil Sumando Conciencia por México en conjunto con el PAN Guanajuato.

El evento arrancó minutos antes de las 11 de la mañana cuando cientos de vehículos partieron del estacionamiento de Plaza Mayor en la zona norte y recorrieron el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar a las instalaciones del Forum Cultural, donde se les unieron más simpatizantes.

Según el presidente estatal del PAN, en la manifestación participaron más de 300 vehículos que partieron desde distintos puntos de la ciudad. Además, de que manifestaciones similares se realizaron simultáneamente en 23 municipios de Guanajuato.

Nosotros hoy nos activamos como ciudadanos, igual que cientos o miles de ciudadanos. Nosotros hicimos una serie de acciones en el marco de este segundo informe de gobierno federal. En el cual vemos muy malos resultados, nosotros nos sumamos a la demanda de los ciudadanos que piden resultados.

En salud hoy vemos que a este gobierno no le duelen los más de 60 mil muertos. Nos sumamos al reproche por los malos resultados en materia de seguridad pública en todo el país y no solo en Guanajuato. Este gobierno debe entender que no funciona esta política de abrazos y no balazos”, dijo Román Cifuentes en entrevista.