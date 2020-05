Hartos de la inseguridad, vecinos de esta colonia de León niegan acceso a autos

León, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Jardines de Jerez cerraron el acceso a vehículos en la calle Alameda de Jerez debido a los robos que han tenido en los últimos meses.

Hace poco más de una semana que los colonos optaron por colocar botes para permitir únicamente el paso peatonal.

Fueron al menos 5 placas las que fueron robadas en un día, por lo cual se levantaron las denuncias correspondientes y se les permitió por parte del juzgado 11 que se colocaran temporalmente los botes.

Vecinos entrevistados por AM mencionaron que ellos por su cuenta invirtieron en una alarma vecinal y algunas cámaras.

Sobre la misma calle pero más adelante, un vecino puso malla en su tramo por el mismo motivo, ellos no tienen permiso y son los que nos piden que quitemos nuestros botes, no fue por nuestras pistolas, fue porque ya tenemos un mes con los carros encerados porque no tienen placas”, dijo un vecino.