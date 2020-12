Hasta una hora esperan familiares para enterrar a sus muertos en panteones de León

León, Guanajuato.- Son las 4:30 de la tarde y unas 80 personas esperan afuera del Panteón San Nicolás, la mayoría no se conoce, pero están allí por el mismo motivo, esperan poder entrar para acompañar a un familiar que falleció.

Con la pandemia, el número de fallecimientos aumentó, los servicios funerarios y sepultureros no se dan abasto, por lo que las familias tienen que esperar junto a las carrozas que llevan los ataúdes hasta una hora afuera del panteón para poder ingresar y sepultarlos.

Ayer, durante un recorrido realizado por AM se pudo observar cómo llegan las carrozas acompañadas de camiones y autos particulares que asisten para dar el último adiós a sus seres queridos.

En el Panteón Municipal Norte, la carroza espera su turno para entrar, mientras familiares y amigos se despiden con canciones y rezos, otros esperan en la banqueta del río, ya que solo veinte personas pueden acompañar al difunto a su última morada.

En el caso del Panteón San Nicolás, las carrozas primero se dirigen a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro donde se celebra una misa de cuerpo presente y al terminar, los 20 familiares que pueden ingresar acompañan caminando el ataúd.

Afuera del camposanto se puede ver cómo los deudos esperan su turno para ingresar.

Son seis los ataúdes que están en fila, y durante esa espera sueltan los globos blancos mientras a lo lejos se escucha la canción ‘El amigo que se fue’.

En este tiempo comienza a reunirse al menos un centenar de personas a las puertas del cementerio, al punto de que llega una patrulla para vigilar que no se presente algún acontecimiento fuera de lo establecido.

Entran los primeros cuatro féretros mientras los otros siguen esperando su turno; pasan al menos 40 o 50 minutos para que puedan entrar.

Personal de las funerarias confirmó que batallan para encontrar gavetas en los panteones.

Comentaron en que en las últimas semanas fue más complicado encontrar espacio por lo que han optado por ofrecer a las familias los servicios de incineración.

Funerarias de León alertaron acerca de una posible saturación en los panteones municipales debido al incremento de muertes por coronavirus.

La Dirección Municipal de Salud reconoció que en este año se ha tenido un incremento en las inhumaciones; sin embargo, asegura que aún se tienen espacios disponibles.

Christian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León, afirmó que la semana pasada el Panteón San Nicolás y el Norte se quedaron sin gavetas disponibles.

Dijo que en el Panteón San Nicolás sólo había espacio en fosas, mientras que en el cementerio Norte no había ni fosas, ni gavetas.

En panteones se agotaron las gavetas y las fosas, no había espacios la semana pasada. Contemplando los panteones en la zona urbana, el Panteón Norte no tenía ni fosas, ni gavetas. En el de San Nicolás se terminaron las gavetas, solo había fosas disponibles.

“Entonces, tuvimos acercamiento con las autoridades, hablamos con la síndico Leticia Villegas para que nos brindara apoyo y ahorita han movido mar y tierra para destapar.

Incluso ya estaban propensos a decirnos que ya no iba tampoco a haber fosas e íbamos a tener que llevar a sepultar los cuerpos a otros panteones”, declaró en entrevista con AM.

El vocero de las funerarias recalcó que a partir de noviembre, los cadáveres por Covid-19 han aumentado en la ciudad y tan solo la semana pasada en su negocio se realizó la cremación de 70 cuerpos.

Me había tocado que en el municipal Norte no hubiera gavetas, solo fosas, pero nunca me había tocado y hasta le preguntaba a mi padre y también decía que no y por eso nos movimos de manera inmediata. Nunca nos había pasado que no hubiera gavetas en los dos panteones”.