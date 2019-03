Hay 3 nuevas rutas en León y entre usuarios aún hay confusión de recorridos

León.- Durante el fin de semana comenzaron a circular nuevas rutas del transporte público, y los usuarios están comenzando a acostumbrarse a los nuevos traslados que realizan.

La Ruta 02 va de Ibarrilla al Centro. Foto: Gilberto Rojas.

Estas tres nuevas rutas convencionales son la 02, que va desde Adquirientes de Ibarrilla hasta la Zona Centro; la 68, que va de Real del Castillo a Valle del Campestre y la 71, que tiene un recorrido desde la colonia Camelinas al Centro.

A lo largo del puente, los usuarios comenzaron a familiarizarse con estas nuevas rutas, algunas personas con dudas sobre dónde tomar el camión y sobre los recorridos que llevarían a cabo.

La 68 va de Real del Castillo a Valle del Campestre. Foto: Gilberto Rojas.

Algunos de los usuarios consideran que el tiempo de espera es tardado, pero esperan que esto se solucione con el paso de los días.

“Sí me conviene la nueva ruta, porque antes para venirme al Centro tenía que transbordar en Delta, así ya me ahorro el viaje para allá, pero igual me tardé un ratito esperando a que llegara”, comentó Andrea Herrera, usuaria de la ruta 71.

Hay confusión

Para algunas otras personas ha habido confusión, algunos usuarios preguntaban a los conductores sobre el trayecto que la ruta realizaría antes de abordar.

Comienzan a acostumbrarse a nuevas rutas. Foto: Gilberto Rojas.

“Pensé que era la ruta 28, no sabía que había rutas nuevas y casi me subo, lo bueno es que vi que varias personas le andaban preguntando por dónde se va”, mencionó Minerva Ríos, vecina de la colonia 10 de Mayo.