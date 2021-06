Hay fila larga para vacuna COVID en el Hospital Materno Infantil en León

León, Guanajuato.- El punto de vacunación COVID del Hospital Materno Infantil se encuentra abarrotado pero la atención no es lenta.

Al menos hay 150 personas de pie y otras 100 esperando turno sentadas y bajo carpa.

Con exhortos como "pónganse el cubrebocas", "háganlo por respeto a los demás" y "el cubrebocas es obligatorio", un trabajador de la Secretaría de Salud pidió que adoptara medidas de sanidad a un grupo de curiosos que desde un metro distancia veía el proceso de vacunación en este punto.

Una mujer le respondió: "A mí ya me vacunaron, no estoy haciendo nada malo".

"Esta conducta es muy recurrente, seguido tengo que estarles repitiendo a la gente que viene nomás a ver o a esperar a sus familiares, creen que por estar vacunados ya no pueden contagiarse", comentó el empleado.

Personal del hospital pidió a los mayores de 50 años no hacer decidia en la aplicación de la vacuna, algunos se acercan a preguntar cuántas vacunas quedan o si mañana habrá mucha gente?

No hagan concha por favor, hay todavía vacunas disponibles para hoy y para mañana, pero no podemos asegurarles que no se acaben antes de lo planeado, esto cambia de un día para otro, así que no desaprovechen ahorita que hay", se dijo en la fila de espera afuera del hospital.