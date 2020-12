‘Hay retos, pero no tengo miedo’: Alejandra Gutiérrez

León.- “No tengo miedo, obviamente hay muchos retos pero no tengo miedo”, asegura Alejandra Gutiérrez Campos, quien aspira a convertirse en la primera alcaldesa de León postulada por el PAN.

En entrevista con AM, Gutiérrez Campos se resiste a hablar de sus propuestas, de los principales problemas de León y de las fallas de Héctor López Santillana en sus cinco años de gobierno.

Este periodo es el más difícil para mí, aunque tenga mis ideas claras de qué se tendría que hacer, lamentablemente, por las reglas del proceso, no puedo estar hablando de ello porque no estamos en campaña abierta”, señala la precandidata.

En cambio, destaca que conoce a fondo la administración municipal, que tiene la virtud de trabajar en equipo y que se presenta a disputar la Presidencia con una planilla en la que todos tienen factores comunes:

Un gran amor a León y todos hemos participado desde nuestras trincheras por la ciudad”.

Alejandra habla también de su vida familiar, de su aspiración infantil de convertirse en veterinaria, de su afición por la lectura, de sus libros, series y deportes favoritos.

Sobre sus fracasos, señala que prefiere no hablar de ellos, aunque revela que cuando comenzó su actividad privada, luego de terminar la administración municipal en 2012, vivió meses difíciles.

-¿Tienes miedo? ¿Son necesarios los escoltas para cuidarte como Alcaldesa?

Cuando yo estuve en la Tesorería anteriormente los tesoreros traían escoltas, yo no los tuve siendo mujer y Tesorera, sin embargo en estos momentos es parte del protocolo que exigen las medidas de seguridad y en las leyes estatales, no es lo que yo decida. No me gusta estar rodeada de gente que te cuide porque lo primordial es cuidar a la ciudadanía, sin embargo es un tema de protocolos.

‘Conozco las entrañas de la Administración’

Alejandra Gutiérrez Campos quiere ser la primera mujer Presidenta Municipal de León por el Partido Acción Nacional y afina como una de sus armas la experiencia.

“Conozco las entrañas de toda la Administración Municipal”, destaca en una entrevista para AM en la que comparte aspectos de su perfil personal y político.

Colaboró durante 12 años en el Municipio hasta llegar a ser la primera Tesorera Municipal (el último tramo de la Administración del alcalde Ricardo Sheffield). Después ha ganado campañas para ser legisladora federal y ahora es local.

Se define como una persona trabajadora y que sabe hacer equipos.

Reacia a hablar de sus propuestas, por las reglas electorales, Alejandra revela que soñaba ser veterinaria, que le gustan la lectura, la música de Pablo Milanés, series como ‘The Crown’ y ‘La maravillosa señora Maisel’, el basquetbol y el taekwondo.

Y aunque insiste en no opinar sobre política y gobierno, señala que “un funcionario que cree que tiene todo bajo control, que todo está perfecto y no puede mejorar las cosas”, sobra en su puesto.

LA PERSONA

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Es difícil hablar de mí a título personal, pero creo que una de las cosas favorables que tengo es la gente que me rodea y que me ha ayudado a crecer. No me gusta quedarme cruzada de brazos, me gusta trabajar y hacer las cosas bien.

¿Qué es lo más aprecias y odias de las otras personas?

Todas las personas somos diferentes y tenemos que aprender a valorar las cosas buenas, las cosas malas, en algunas cosas coincidiremos en otras no, pero hay que ver lo mejor de cada persona. Me gusta la gente honesta, la gente transparente, la gente trabajadora y que esté echada para adelante. Qué no me gusta de una persona: que sean flojas, transas y poco transparentes.

¿Qué haces cuando no estás dedicada a la función pública?

Tengo muy poco tiempo libre, me gusta leer, pasar tiempo con la familia, aunque ahora con la pandemia cada vez puedes pasar menos tiempo con ellos. Me gusta mucho la lectura y estar en lugares abiertos donde puedas disfrutar la naturaleza.

¿A qué otro oficio o profesión te hubiera gustado dedicarte?

Desde muy chica me pasó por mi cabeza estudiar Veterinaria, al final estudié Derecho. La Medicina también me gusta pero decidí por Ciencias Sociales.

¿Cuál es tu música y grupo y/o solista favorito?

Me gusta de todo dependiendo del momento pero me gusta mucho la trova, por ejemplo Pablo Milanés. Me gusta mucho la música romántica tranquila, la música instrumental, pero también me gusta la música para bailar, un poco de todo.

¿Qué libro has leído recientemente que más te ha gustado?

He leído varios pero uno de los que en este momento estoy leyendo es el de Jordan Peterson, estoy leyendo dos de él al mismo tiempo (uno de ellos, 12 reglas para vivir), pero se me hace un autor muy centrado que te ayuda a mejorar la parte personal y como interactuar con la gente.

¿Cuál es tu película y serie favorita?

Series son muchas que me gustan, en este momento estoy viendo la de “The Crown”. También hay una que se llama “La Señora Maisel” que es muy buena, de una mujer que vivió en los 60´s y es súper entrona y trabajadora y va contra lo que la sociedad encajona a una mujer, y es también comedia, buenísima, recomendada, se van a reír un buen rato.

Y en cuanto a películas de las últimas que he visto que me gusta es “Un buen día en el vecindario”, con Tom Hanks, que ayuda a hacer una introspección a él mismo como conductor de un programa infantil y descubre varias cosas al estar entrevistando a la gente que invita al programa y cómo interactúa con los niños y descubre varias cosas en su persona que no se había dado cuenta.

¿Deporte y equipo preferido?

Me fascina el basquetbol, fui seleccionada de basquetbol, me gusta el taekwondo, estuve mucho tiempo practicándolo, creo que en México tenemos muy buenos deportistas en taekwondo y hay que seguirlos apoyando.

¿Qué personaje te inspira (actual y/o histórico) de la política nacional?

Hay varios que me inspiran, pero por ejemplo Elena Álvarez de Vicencio que durante muchos años estuvo picando piedra, fue de las primeras diputadas de Acción Nacional, ha defendido los derechos de las mujeres durante años y gracias a mujeres como ellas hoy muchas mujeres tenemos espacios en la vida pública.

¿Cuál es tu referencia en la política de Guanajuato?

Hay varios, tenemos a un Vicente Fox que abrió las puertas, cambió el paradigma de un político tradicional. Tenemos políticos actuales como Diego Sinhue y Miguel Márquez, que cada uno con diferentes personalidades han venido a sumar a la vida política. Miguel es muy cercano a la gente, carismático; Diego que es metódico y que, siendo joven, ha propuesto varios cambios en la política de Guanajuato.

¿Quién ha sido para tí el mejor Alcalde de León?

Ha habido varios y no me gustaría hablar de uno o de otro, lo más importante es que de todos se aprende y han dejado una semilla en León. Lo importante es seguir sumando los proyectos exitosos y descartar los que no han funcionado.

¿Qué más te gustaría aprender?

Muchísimas cosas, nunca vamos a dejar de aprender, quisiera poder absorber el conocimiento más rápido y más información, sin embargo cada vez es más información y lo que tenemos que hacer es empezar a seleccionar los temas a procesar. La persona que cree que ya lo sabe todo, o que ya no puede aprender nada, está muerta en vida. Me gusta un poco de todo, prepararme en los temas que ya conozco y puedo mejorar, ejemplo: temas legales, financieros, organización, etc.

¿Cuál ha sido el mayor éxito de carrera profesional?

El haber podido formar equipos exitosos donde cada uno aportaba diferentes virtudes al proyecto común, una de las cosas más difícil es trabajar en equipo, pero los equipos son los que te fortalecen o te destruyen y eso es lo más importante que he podido formar cuadros importantes, por ejemplo en la Tesorería Municipal.

¿Y el mayor fracaso?

Hemos tenido muchos, desde tomar decisiones equivocadas así como trabajar para algo, luchar por ello y que en determinado momento no se dé, todos hemos vivido esas situaciones pero no me gusta hablar de fracasos, pero aun de lo que puedes pensar que son los más duros son de los que te hacen más fuertes y aprendes.

Si volteamos a ver qué pasó, porqué pasó, hace que seamos mejores personas. Cuando salí de la Administración Municipal en 2012 que inicié en la vida privada con mi despacho, los primeros meses fueron muy difíciles pero empezamos a superar retos, nos fue bien, pero al inicio las cosas no salen bien de un día para el otro.

¿Qué es lo más te hace feliz?

Estar con mi familia, sentir que puedes ayudar a alguien o a algo, personas o seres vivos, no hay mayor satisfacción que ayudar. Mi papá desde muy chica me decía que se sentía uno mejor no cuando recibes sino cuando puedes dar algo a los demás.

LA POLÍTICA

¿Para seleccionar candidatos en el PAN prefieres designación o asambleas?

Considero que dependiendo del momento que viva el partido y la sociedad es el método que se debe de elegir, hoy, atendiendo a la pandemia y a otras situaciones creo que el método de designación directa es lo correcto, porque hay un trabajo previo no es nada más que tú vayas y automáticamente seas, tiene que haber consensos para poder llegar a la designación y unidad para llegar a esa decisión.

¿Por qué crees estar preparada para ser Presidenta Municipal?

Tengo años trabajando, preparándome, con experiencia no solamente teórica sino práctica, estuve más de 12 años trabajando en la Administración Pública en diferentes posiciones, inicié en puestos operativos y fui creciendo por mi trabajo, conocí las entrañas de toda la Administración, formé parte de diferentes consejos de organismos descentralizados como parte de la Tesorería y me hizo conocer todo el cómo opera una Administración pero también qué necesita la gente.

El hecho de haber sido Diputada federal y local, el estar en la calle conociendo las necesidades de la gente, las de todos, emprendedores, colonias, comunidades, eso me da una visión completamente diferente para no tomar decisiones detrás de un escritorio.

¿A qué proyectos de la actual Administración les darías continuidad?

En estos momentos no podemos hablar de proyectos concretos porque ayer (viernes) nos registramos, son 48 horas para aprobar o no la candidatura y la etapa que sigue es dirigirnos a la militancia, estamos en una etapa interna del partido, no abierta a la ciudadanía. A la militancia lo que le puedo decir es que estaremos escuchándoles, haciendo una base de proyectos para darlos a conocer en su momento. Ahora lo más importante es la unidad del partido, escucharlos a todos.

¿Qué integrantes del actual gabinete considerarías para otro trienio?

Todavía no estamos en esa etapa, insisto, es una etapa interna del partido. Hay que prepararnos al interior para después enviar un mensaje claro al ciudadano.

¿Cuáles son las tres mayores fallas de los cinco años de Héctor López?

Una de las cosas que he señalado es que siempre habrá áreas de oportunidad. Lo que puedo señalar es que un funcionario que cree que tiene todo bajo control, que todo está perfecto y no puede mejorar las cosas, es el primer funcionario que no debe de estar en ese puesto, siempre habrá que mejorar y mucho más por hacer.

¿Qué vas a hacer frente a la peor ola criminal en la historia de León?

Vuelvo a lo comentado, este periodo es el más difícil para mí, aunque tenga mis ideas claras de qué se tendría que hacer, lamentablemente, por las reglas del proceso, no puedo estar hablando de ello porque no estamos en campaña abierta.

¿Cómo vas a enfrentar el grave problema de drogadicción?

Será un tema fundamental a atender y tiene que ser desde la prevención. Hoy no puedo entrar a detalle por las mismas razones, estamos limitados para comunicar.

¿Conoces el presupuesto y cómo lo harás rendir ante las limitaciones?

El presupuesto es fundamental en todos los aspectos de la vida pública y privada, lo que se tiene que hacer es cuidar que cada peso vaya destinado a lo que más necesita la gente y quitar gastos que no son esenciales.

Conozco el presupuesto de León y estaremos afinando detalles si todo sale bien. Los ingresos propios son fundamentales, pero también lo que venga del recurso Federal y Estatal, lo importante es tener un banco de proyectos para tocar todas las puertas.

¿Es necesario un nuevo endeudamiento para la ciudad, sí o no y porqué?

Creo que en este momento no, se tiene que revisar qué sucede durante 2021, cómo va reactivándose la economía para poderlo valorar, hoy no se requiere una deuda.

¿Qué puedes hacer por la ciudad que otros no puedan?

Lo que puedo decir a la militancia es que en mí tienen a una persona con experiencia, que conoce las entrañas del Municipio y cómo funciona cada una de sus áreas, conozco la parte legal, la presupuestal y la necesidad de la gente. Y hay algo muy importante que la planilla que me acompaña tenemos en común: un gran amor a León y todos hemos participado desde nuestras trincheras por la ciudad.

MCMH