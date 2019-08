Agricultor mexicano rompe récord en plantación de maíz; México no lo apoyó y China sí

León.- Ernesto Cruz González es un agricultor de los Altos de Jalisco que fue contratado por el gobierno de China para producir más de 40 toneladas de maíz por hectárea, porque en México nunca tuvo apoyo del gobierno.

Es un técnico que ha impuesto récord de producción a nivel mundial.

Tiene su rancho en Santa Anita, al sur de Guadalajara, Jalisco, y señaló que a base de trabajo, dedicación y alta tecnología ha logrado que hectáreas donde antes solo se producían 6 toneladas de grano, ahora estén en un récord mundial.

Hace 30 años fundó su propia empresa Atider, alto rendimiento en agricultura. Y hace 13 años fue contratado por el gobierno de China para incrementar la producción.

“En México estuvo como a 100 kilos del récord mundial y aquí no me hicieron caso y allá me dieron todo”.