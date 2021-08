Irapuato.- En tres ocasiones, María Cristina Rodríguez buscó su segunda vacuna Pfizer contra COVID-19, pero al acudir a los módulos siempre se llevaba la sorpresa de que se había acabado y por eso es que hasta este viernes por fin la obtuvo.

Al estar embarazada, tuvo oportunidad de obtener su primera dosis en el mes de marzo, antes que muchos otros irapuatenses de su rango de edad, sin embargo, no había podido completar su cuadro de vacunación.

En la pasada jornada, destinada a personas de 30 a 39 años, buscó también que la vacunaran pero no pudieron, ya que las vacunas que llegaron fueron AstraZeneca, cuestión que no la desanimó.

Me siento más tranquila porque estoy embarazada, estuve mucho tiempo esperándola porque ya no había llegado esta vacuna de Pfizer, ahorita me quedo tranquila porque avancé rápido”, enfatizó.