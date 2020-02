Hombre intenta huir de sus agresores y lo asesinan a balazos en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Semidesnudo y con heridas de bala fue como quedó el cuerpo de un hombre, luego de ser asesinado a balazos tras intentar huir corriendo de sus agresores en la colonia Ejidal.

El hecho ocurrió en Celaya, poco después de la media noche, cuando vecinos de la calle Ejido de Canoas reportaron disparos y una persona tirada sobre la vía pública, a unos metros del cruce con la avenida Ejido San Nicolás de Parra.

Al lugar se trasladó Policía Municipal quien localizó al agraviado, tirado boca a bajo y ya sin signos vitales, por lo que acordonó la zona y dio aviso al Ministerio Público sobre los hechos.

Más tarde llegó la Agencia de Investigación Criminal, junto con peritos criminalistas, se encargaron de procesar la escena y fijar varios casquillos percutidos que quedaron regados.

Fuentes policiacas señalaron que el fallecido no ha sido identificado, debido a que no llevaba consigo algún tipo de identificación, además de que éste no usaba playera ni zapatos.

De igual forma se dijo que el hombre había sido perseguido por sus asesinos, quienes tras darle alcance en un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida.

