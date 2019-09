Celaya.- Con la finalidad de escapar de la Policía Municipal, varias personas armadas en al menos dos vehículos, incendiaron dos tractocamiones en la avenida Lázaro Cárdenas a la salida a Salvatierra, sin que se registrarán personas lesionadas.

El suceso se reportó poco antes de las dos de la mañana, cuando se informó de dos tráileres que se incendiaban sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con Guerrero, en la colonia Rancho Seco, en Celaya.

Los hombres armados bajaron a los pasajeros de ambos tráileres para posteriormente arrojarle a los tractocamiones gasolina y les prendieron fuego. Foto: Staff AM.

A la par se informó de detonaciones por arma de fuego en contra de la Policía Municipal, quienes iban en persecución de al menos dos vehículos con personas armadas con dirección a Salvatierra.

Bajaron a la fuerza a tripulantes de tráileres

A la persecución se unieron varias patrullas de la preventiva, así como la Policía Militar, quienes los siguieron hasta la comunidad El Sauz de Villaseñor, en donde los inculpados se internaron y fueron perdidos de vista.

Los hechos ocurrieron en Lázaro Cárdenas esquina con Guerrero, en la colonia Rancho Seco. Foto: Staff AM.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de lo ocurrido ya que no hay una postura oficial, pero no se tiene registro de alguna persona lesionada o fallecida en el enfrentamiento.

Se informó que los vehículos estaban detenidos cuando llegaron hombres armados y bajaron a los tripulantes con lujo de violencia para después rociarles gasolina y prenderles fuego a modo de distractor.