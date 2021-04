Le dan un tiro de gracia y lo dejan frente a varias viviendas 

Celaya, Guanajuato.- Esta mañana mataron a un hombre de por lo menos un balazo en la cabeza y varios vecinos se llevaron la trágica sorpresa este domingo al ver el cadáver tirado cerca de sus viviendas en la colonia Paraísos.

La trágica sorpresa ocurrió esta mañana cerca de las 8:00 am cuando la gente salió de sus casas y justo en una zona de terracería que está frente a sus domicilios encontraron al hombre con sangre en la cabeza.

De inmediato pidieron apoyo al Sistema de Emergencias 911 y la agentes de la Policía Municipal llegaron a la zona y localizaron el cadáver.

Esto ocurrió en un extenso terreno baldío que está a un costado de la calle Granda cerca de la autopista Celaya - Salamanca.

El cuerpo tenía por lo menos un disparo en la cabeza. FOTO: AM

Nadie sabe de los responsables y no está identificado el cuerpo

Los agentes policiales acordonaron la zona para evitar el paso a toda persona curiosa y no contaminar la escena e informaron al personal de la Fiscalía General del Estado.

También intervinieron agentes de la Guardia Nacional y soldados de la Defensa Nacional, sin embargo no se sabe sobre los responsables. Por ahora no el cuerpo no está identificado.