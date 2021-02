Disminuyen homicidios de mujeres, pero Guanajuato sigue en segundo lugar nacional

León, Guanajuato.- Los homicidios dolosos de mujeres en el estado de Guanajuato disminuyeron más de 30%. Sin embargo, el estado sigue ocupando el segundo lugar nacional en este tipo de crímenes y no se “debe cantar” victoria, señalaron expertos.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en enero del presente año en Guanajuato se reportaron 34 mujeres víctimas de homicidio doloso, lo que es un 36% menos en relación al mismo mes del año anterior que registró 53 casos.

Pese a la disminución, el estado de Guanajuato es la segunda entidad con más homicidios dolosos de mujeres. Solo es superado por Baja California con 38 asesinatos.

Además de los 38 homicidios dolosos, en la entidad también se registraron tres feminicidios durante enero. Es decir, que en total fueron 41 mujeres las que perdieron la vida de manera violenta.

En los últimos años Guanajuato se ha caracterizado por ser una de las entidades más violentas para las mujeres.

Por ejemplo, en 2020 fue el estado con más asesinatos de mujeres con 433 casos reportados por las autoridades entre feminicidios y homicidios dolosos.

Verónica Cruz, líder de la organización feminista “Las Libres”, comentó que si bien se debe reconocer la disminución de los homicidios dolosos, las cifras de Guanajuato aún son altísimas y una baja en un solo mes no debe ser tomado como una victoria.

Siguen siendo altísimos los asesinatos en Guanajuato, desafortunadamente no solo de las mujeres, sino de niños, mujeres, hombres, familias enteras, eso es una brutalidad y en ese contexto de violencia exasperada que estamos viviendo y justo en este contexto la violencia contra las mujeres, aunque ha bajado, eso no significa nada alentador porque seguimos teniendo cifras nunca antes vistas y cada año rompemos récords”, dijo en entrevista con AM.