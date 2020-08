Homologan criterios de acuerdo municipal en Celaya y semáforo estatal

Celaya.- El Ayuntamiento de Celaya aprobó reformar el decreto municipal aprobado en junio pasado con el objetivo de homologar criterios con el semáforo estatal de reactivación económica.

Con las reformas al decreto gubernativo, el gobierno municipal ya no impondrá horarios a los comerciantes y con el semáforo naranja permitirá operar a cines, teatros y que se realicen eventos sociales al 25 por ciento de su capacidad.

La homologación con los criterios estatales también incluye que mientras el semáforo permanezca en color anaranjado los hoteles, áreas de actividades físicas y espacios públicos al aire libre, barberías y estéticas podrán estar a la mitad de su capacidad.

Las plazas comerciales al 25 por ciento, mientras que los comercios al por menor y de fabricación, venta y distribución de insumos de un 30 al 75 por ciento dependiendo del giro.

En el caso de gimnasios y clubes deportivos podrán abrir atendiendo los protocolos del gobierno estatal a un 30 por ciento de su capacidad.

Las iglesias y centros de culto deberán operar al 25 por ciento de su capacidad y solo deberán realizar celebraciones de culto.

Por su parte, la única restricción de días se mantiene con el comercio popular solo podrá trabajar cuatro días, de miércoles a sábado, de un 30 al 75 por ciento de su capacidad dependiendo del giro y los servicios de apoyos a negocio que solo podrán abrir de lunes a viernes de un 30 a un 100 por ciento de su capacidad dependiendo de su giro.

Pide Elvira a comerciantes registrar protocolo

Los giros comerciales que se reactiven con el semáforo naranja deberán cumplir con los requisitos del gobierno estatal como el porcentaje de ocupación, los protocolos que deben registrar en la página de internet y la firma de una carta de buena voluntad.

Así lo aseguró la presidenta municipal, Elvira Paniagua, quien invitó a los negocios a atender la solicitud que se realiza en la plataforma digital Reactivemos GTO.

Hay requisitos importantes que se deben estar atendiendo para esta reactivación económica que es mucho más fuerte de lo que se venía teniendo (…). Seguramente va a haber verificaciones en campo por parte de las autoridades competentes de que se cumpla con todo esto”, dijo.

Elvira Paniagua señaló que con la modificación a semáforo naranja hubo cambios significativos que no se contemplaban en el primer semáforo estatal de reactivación económica presentado el 25 de mayo.

La presidenta municipal pidió a los celayenses no relajar las medidas de prevención ya que al incrementarse la movilidad también se aumenta la probabilidad de que haya más contagios de Covid-19, recordando que a partir del lunes no se permitirá que ninguna persona que no utilice cubrebocas pueda permanecer en el transporte público.

No podemos bajar la guardia, no debemos de relajarnos, se siguen implementando estrategias importantes en materia de comunicación e implementada la estrategia en medios de transporte públicos con la donación de cubrebocas reutilizables”, señaló.

