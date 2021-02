Honran a joven policía municipal leonés

"Un homenaje no va a resolver nada, no pueden regresar a un hijo, un sobrino, amigo", fueron las palabras del padrino de Diego, el oficial que murió de un disparo durante un entrenamiento táctico.

Desde antes de las 9 de la mañana de ayer, se dieron cita oficiales de la Policía en la funeraria donde se veló el cuerpo de Diego Fernando Pérez, para acompañar a sus familiares y rendirle un homenaje póstumo.

La familia del joven policía recibió la moscova, fotografía y la bandera de México de manos del Director Operativo, Juan Pedro González, del Director General, Jorge Guillén Rico y de un elemento del COT.

Montaron guardia en todo momentos los oficiales de la Policía y Tránsito, hasta que el féretro con el cuerpo de Diego fue llevado hasta la que será su última morada.

Al término de la misa fue colocado el féretro en la entrada del recinto religioso para hacer el último pase de lista de Diego Fernando.

Se escuchó en el patio su nombre, tres veces fue mencionado y al unísono sus familiares, amigos y compañeros respondieron en honor: ¡Presente!

La banda de guerra sonó, anunció la pronta despedida a Diego.

La guardia de honor estuvo a cargo de elementos del Comando de Operaciones Tácticas (COT), grupo de élite al que pertenecía Diego Fernando.

Fueron ocho meses que el elemento dedicó como policía, compartió el mismo amor al uniforme que su madre y tíos.

Era el sustento de su hogar, sus dos hermanos de 6 y 9 años lo veían como el héroe de la casa y ayer tuvieron que decirle adiós para siempre.

Minutos después de las 11 de la mañana, partió el cortejo fúnebre hacia el Panteón San Nicolás.

Recorrieron el Libramiento José María Morelos, Paseo de Jerez para después continuar por el bulevar Mariano Escobedo.

A su llegada, sólo unos 30 familiares pudieron ingresar al panteón, los integrantes de la banda de guerra y pocos oficiales más. Afuera se quedaron los integrantes del COT y más familia.

La banda de guerra se escuchó hasta afuera del lugar, anunció el adiós que dieron a Diego.

Aplausos y entre lágrimas despidieron al joven policía que se entregó con honor hasta el último día.

Diego falleció durante un entrenamiento táctico la tarde del jueves en un inmueble abandonado en Santa Rosa Plan de Ayala.

Fue a las 6 de la tarde cuando sucedió el hecho, pero hasta las 11:35 de la noche la cabina de emergencias recibió el reporte.

Diego no fue llevado a recibir atención médica, se desconoce qué sucedió durante esas cinco horas.

Luis, quien presuntamente accionó el arma accidentalmente, aún se encuentra detenido.

Este fin de semana será resuelta su situación jurídica. La Fiscalía indagará cuál es el delito a imputar.



