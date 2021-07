Investiga Salud a exdirector del Hospital Pediátrico de León

León, Guanajuato.- La Contraloría Interna de la Secretaría de Salud de Guanajuato inició un procedimiento administrativo contra Raúl Rojas Hernández, quien fue separado del cargo de director del Hospital Pediátrico de León luego de que se acreditó hostigamiento sexual y laboral cometido por el médico contra varias trabajadoras.

Sin embargo, no ha sido despedido, sino que al final de esta investigación se determinará qué procede con él.

Así lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, en entrevista sobre la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos el lunes respecto a la denuncia de cuatro extrabajadoras por hostigamiento sexual y laboral por parte de Raúl Rojas y acoso laboral por parte de la administradora María Esther Barrón Durán.

El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que Raúl Rojas Hernández ya fue retirado del cargo de director del Hospital Pediátrico. Foto: Omar Ramírez

El Secretario aclaró que la recomendación no dice que tenga que ser removido el director. En caso de que lo despidieran ahora, el exfuncionario podría presentar una demanda por despido injustificado contra la Secretaría y la ganaría.

Daniel Díaz Martínez dio a conocer que el director fue separado de su cargo el pasado 16 junio y la recomendación fue aceptada de inmediato después de ser recibida.

“Los derechos humanos son inalienables. Es una convicción de nosotros. No los hay (más casos de quejas) y si los hubiera los vamos a atender. El doctor ya no forma parte de la plantilla del hospital, desde luego y vamos a acatar puntualmente cada una de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ustedes ya conocen. Esto es inaceptable y una disculpa porque esto no debe pasar”.

Solo falta la disculpa pública

El Secretario de Salud comentó que de las recomendaciones sólo falta la disculpa pública porque está en función de que las víctimas acudan al Hospital para llevarla a cabo. Pero se hará cuando ellas lo pidan.

“Yo hablé con ellas y lo que ellas han solicitado se ha cumplido. Tenemos un acuerdo de respeto mutuo, de responsabilidad profesional y laboral”. Lo que ellas le pidieron es que no puede haber en puestos directivos alguien que actué de la manera en que lo hizo el exdirector.

Aunque dijo que una de las afectadas ya incluso trabaja en otro lado.