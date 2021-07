León, Guanajuato.- "No acepto la disculpa pública, esto es una burla hacia mi persona", dijo hoy una de las extrabajadoras víctimas de acoso sexual y laboral en el Hospital Pediátrico de León.

Junto con 15 trabajadores, Dulce Casillas, nueva directora del Hospital Pediátrico de León, leyó las disculpas públicas como parte de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG), tras comprobar que Raúl Rojas Hernández, anterior director del hospital, cometió acoso sexual y laboral contra más de 10 empleadas de la institución.

A voz "bajita" y de forma exprés, la directora Dulce Casillas expresó dichas disculpas hacia una de las víctimas, quien acompañada de su esposo, médico también despedido del hospital, rechazó la acción de la autoridad médica ahí presente.

Una de las víctimas de acoso sexual y laboral consideró como una burla la disculpa pública en el Hospital Pediátrico de León. Foto: Joel Reyes Laura

Había más gente despidiendo al exdirector Raúl Rojas Hernández con mariachi y aplausos el viernes pasado, que en la disculpa pública. En el acto de hoy, no se observó ni siquiera la mitad de personal médico del que había despidiéndose con globos, mariachi y aplausos.

No vino el Secretario de Salud

"A mí me dijeron que vendría el secretario Daniel Martínez, esto sigue siendo una burla más, que dé la cara y que no sea mentiroso, y como él dijo en reunión con nosotras las efectuadas: "yo no doy dobles discursos", pues ya lo dio", subrayó la afectada.

La semana pasada, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que de las recomendaciones de la PDHEG solo faltaba la disculpa pública, pero que esta se haría cuando las víctimas lo pidieran.

‘Sí feminismo, no a la injusticia’

En medio del acto de disculpa, en el área de juegos del Hospital Pediátrico de León, un grupo de trabajadores pedía justicia y esclarecimiento de los hechos por los cuales fue destituido Rojas Hernández.

"Sí feminismo, no a la injusticia", "las mentiras no merecen disculpas" y "que te pidan cumplir con tu trabajo no es acoso", fueron unas de las consignas en cartulinas alzadas por el personal médico a favor del exdirector.