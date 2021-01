Hospitales están a punto de llegar a su capacidad máxima: alcalde de León

León.- A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde de León, Héctor López Santillana, dio a conocer que la ciudad se encuentra en un punto crítico debido a la pandemia de COVID.

Muchos no creían que esto era una realidad y lo han aprendido de la manera más dolorosa. Llegamos a una alarmante ocupación hospitalaria y estamos a punto de llegar a la capacidad máxima”, explica en su video.

El alcalde lamentó que los fallecimientos por COVID siguen aumentando en León de forma dramática y recordó que a partir de este sábado el gobierno municipal apoyará a familias en situación vulnerable con rellenado de tanques de oxígeno para hasta 100 familias diariamente.

Ante el incremento de contagios de COVID y el riesgo de saturación de hospitales en el estado, el alcalde de León Héctor López Santillana anunció que apoyarán con suministro de oxígeno a las familias que más lo necesiten.

De forma oficial, el alcalde se dirigió a los leoneses para anunciar el inicio del programa "León Oxigena", con el que proveerán oxígeno a las familias más vulnerables que tengan algún paciente con coronavirus.

Agregó que a pesar de los esfuerzos por incrementar la capacidad hospitalaria, la pandemia no parece ceder, por lo que comenzaron con este programa en las instalaciones de Protección Civil y a partir del domingo en la Estación de Bomberos número 3, ubicada en en el bulevar Las Torres y Antonio Madrazo.

En su videomensaje el Alcalde también informó que volverán a colocar, de manera inmediata, los filtros de acceso al Centro Histórico.

Los 11 accesos ubicados en Zona Centro contarán con estos filtros sanitarios cuya finalidad es evitar las aglomeraciones en este sitio que en los últimos fines de semana ha sido visitado por una gran cantidad de familias leonesas.

También mencionó que tanto mercados públicos como plazas comerciales continuarán bajo una supervisión de sus operaciones y fortalecerán las medidas para evitar aglomeraciones sociales y deportivas que no están permitidas de acuerdo al semáforo estatal.

Actuamos por el bien común y no por el interés personal, seamos responsables, tu decisión nos afecta a todos. Que la enfermedad y la muerte no sigan tocando nuestras familias, que quede claro si no hacemos lo correcto ya conocemos el resultado", finalizó.