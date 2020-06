Hoteleros de SMA aseguran que no hay apoyo, pero sí hostigamiento

San Miguel de Allende.- Para el presidente de la asociación de hoteleros Jorge Olalde, la clausura del hotel Monte Verde es una prueba de que no hay intención de apoyar a éste sector; aseguró que el hotel no tenía más del 15% de ocupación cuando esa era la indicación desde la Federación donde además, enfatizó no se ha recibido ningún tipo de apoyo y adelantó que hay hoteles que no volverán a abrir.

El líder de los hoteleros sanmiguelenses explicó que a partir del mes de marzo, el decreto que emitió el gobierno de la República ante la alerta de la pandemia, establecía que en cuanto a la hotelería tenía 15% de su inventario de ser susceptible para brindar el hospedaje con las medidas de salubridad, en atención para aquellos nichos económicos que tuvieran la necesidad por su ámbito laboral en materia de construcción, salud o industrial y tuvieran la posibilidad de quedarse para acreditar el gasto correspondiente.

“Después de ese decreto no hubo una notificación de carácter formal para que los hoteles cerraran sus puertas, por si mismo algunos hoteles cerraron por la falta de huéspedes en un destino como San Miguel de Allende; pero además en éste momento mínimo conocemos de 10 establecimientos que cerraron definitivamente sus puertas y que han desocupado sus inmuebles por distintas razones al no resultar un negocio o podido sostener éste tipo de inversión”, comentó.

Explicó que las disposiciones del gobierno del estado son contradictorias a la del gobierno local y que pareciera que el municipio impide la realización de esta actividad de carácter comercial.

Desde el 1 de junio se abrieron cuatro actividades económicas importantes a nivel nacional: el campo, industria automotriz, construcción y minería. En el caso de Guanajuato, a pesar de estar en semáforo rojo, se le permite al sector hotelero y restaurantero operar a un 30% de su capacidad. Sin embargo, y a pesar de todo, aclaró que el municipio contempla dejar operar a los hoteles hasta la Fase 1.

San Miguel de Allende tiene dos vínculos importantes de estas actividades comerciales, la automotriz y de construcción, por lo que necesariamente estas empresas requieren de personal que realizan las actividades de carácter económico y han llegado a cada destino para preparar al personal pre-apertura o realizar alguna actividad, cada una de esas personas requieren de un hospedaje en un destino como San Miguel de Allende."

Aclaró que la “falta de sensibilidad” del gobierno municipal se pudo ver con la clausura del hotel Monte Verde donde se informó que había operado durante toda la cuarentena pese a lo dispuesto por el ayuntamiento para evitar contagios de Covid-19.

El representante hotelero cuestionó que de ser así nunca hubo un aviso de cortesía, o algún documento apremiante que los llevara a la clausura definitiva.

Insistió que el sector hotelero nunca recibió una notificación por el municipio para que se dejara de operar de manera definitiva y precisó que se cuenta con un acuerdo con la Secretaría de Salud donde el sector salud les solicita que se les proporcione cuartos de hotel para su personal que lo necesitara.

Por eso es muy extraño que clausuren un hotel de la noche a la mañana como lo hicieron tristemente con el hotel Monte Verde cuando están en la posibilidad de recibir algunas personas e incluso de manera gratuita, como lo explican este tipo de acuerdos, y sin haber infringido mas allá del 15% de su ocupación”, explicó.

En espera de apoyo estatal

Respecto a los apoyos económicos de Fondo Guanajuato aclaró que al menos 19 hoteleros realizaron el trámite correspondiente y aunque fueron apoyados por la dirección municipal de Fomento Económico, al final no se sabe cuántos recibirán el apoyo aunque hasta ahora nadie lo recibido.

A estas alturas estamos resignados, como lo dijo la presidencia de la República, a tratar de solucionar nuestros problemas solos”, lamentó.

En San Miguel de Allende hay 50 agremiados a la Asociación de hoteles que ofrecen 1800 habitaciones y se han visto afectados por la situación actual.

