Hoteleros en Celaya buscan alternativas para hacer frente a crisis por COVID-19

Celaya.- El sector hotelero y de turismo en Celaya ha sido duramente afectado con el regreso al rojo del Semáforo de Reactivación Económica, por lo que están en busca de alternativas para lograr superar la situación.

El presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Cano, comentó que el sector hotelero se vio afectado gravemente por esta pandemia, peor que incluso el sector turístico.

No solo con los hoteleros, se tiene que decir el sector turismo en general, en el mundo, se ha visto afectado, todas las restricciones sanitarias, del tema de restringir viajes, aforos, de no alentar viajes, el turismo a nivel mundial, hay una restricción fuerte y económica en este sector”, comentó.

Expresó que el turismo es un sector vulnerable ante estas situaciones, y que ya se ha vivido algo similar, como en la pandemia de la influenza; hoy buscan la forma para reactivar la industria.

Somos un sector que ha sido muy vulnerable, en pandemias pasadas, como fue la Influenza. Donde se cayó la ocupación hotelera, y la derrama económica en restaurantes, hoteles, agencias de viajes, los realizadores de eventos, pues tenían muy bajas ventas, lamentablemente en esta ocasión con esta pandemia mundial pues no ha sido unos meses como fue la vez pasada, ya se extendió un año esta contingencia y lamentablemente está la incertidumbre de no saber sí mañana, o seis meses o un año vamos a poder reactivar esta industria”, dijo.

Manifestó que la industria del turismo se caracteriza por comportarse en picos, en donde en un mes podría estar mal, pero para el siguiente es bueno, por no ser en curva y tiene picos de crecimiento, pero hasta el momento no se ha podido planear algo positivo, por no saber hasta cuando regresarán a la normalidad.

Mencionó que en Celaya había hoteles que cerraron sus puertas por la pandemia, y que dos más, anunciaron que abrirán hasta el 2022 por la misma cuestión.

Nos decía el director de desarrollo económico, que ya anunciaron dos hoteles que van a cerrar durante el 2021, son hoteles de cadenas, que dijeron que abrirán a principios de este año y acaban de avisar que se van aventar otro año cerrados, esto por las afectaciones económicas que hay en el sector”

Tenemos hoteles cerrados, son 5 o 6 hoteles, esos hoteles avisaron que iban a cerrar 2020 por la pandemia, y abrir en 2021, y ahora dos hoteles ya dijeron que se van a mover y hasta el 2022 esto por la incertidumbre de cuando acabara la pandemia”, comentó Miguel Cano.

Expresó que la restricción más grande que se tiene es la ocupación, pero aseguró que la gente no está viajando.

La restricción mas grande en sector hotelero, y turismo en general es la capacidad, a lo mejor es algo que afecta, porque no es una buena publicidad decir que el Estado está en semáforo rojo y que solo tenemos el 30 por ciento de capacidad, es una cuestión que no llegamos a esa capacidad, un hotel está en el 10 o 15 por ciento de ocupación, es la mitad de lo que se permite, y la afectación es que la gente no está viajando, la gente no quiere salir, no quiere regresar a sus actividad en el caso de Celaya, que vienen a cuestión de compra venta, a arreglar una maquina o a una fábrica, porque no acaba esta pandemia", señaló.

Dijo que están trabajando con dependencias municipales y estatales, para lograr un avance, en donde se puntualizó tener variantes de turismo, no sólo de negocios.

En reuniones con el secretario de turismo, Juan José Álvarez Brunel, le hacíamos ver, que el sector turismo en Celaya está en un mercado específico, al turismo de negocios, comprar, vender, arreglar maquinas.

Está dedicado al tema de empresas, debemos diversificar, entender que este mercado le estamos apostando todas las canicas, por así decirlo, necesitamos diversificar, si se llega a caer, como se cayó en este momento, tener alternativas para ofrecer al posible turista, no hemos encontrado estos productos turísticos diversificar, hace que todos estén en una canasta, se nos cae y es el problema que tenemos”, dijo

Puntualizó que también se busca la forma de apoyar, no sólo al dueño del hotel, si no a los empleados.

Desarrollo económico del Municipio, vemos un plan de un programa incentivo económico, donde los afectados son los trabajadores, meseros, trabajadores, que no tienen trabajo, necesitamos reactivar esta economía, hacer que todas estas personas, que ya sabe hacer su trabajo, sus actividades turísticas, tengan alguna forma de trabajarlo al menos en estos meses, que no es la solución, que será un paliativo que se ayudará estos meses mientras volvemos a la normalidad”, concretó.

Por último, invitó a las personas a cuidarse para salir rápido de esta situación que está afectando a todos los sectores de la población.

