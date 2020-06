IMSS e ISSSTE no están a la altura en Guanajuato.- Diego Sinhue

León, Guanajuato.- Ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “están a la altura” en Guanajuato para atender la pandemia de Coronavirus, sentenció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En su participación en el en el Noveno Informe Covid Industrial de la Concamin, el mandatario estatal criticó que las dos instituciones de salud federal tienen una deficiente infraestructura hospitalaria, que no ha sido solventada pese a que las empresas y trabajadores realizan puntualmente sus aportaciones.

Afirmó que incluso el IMSS le ha pedido prestados ventiladores mecánicos al Estado. Por lo que están buscando firmar un convenio con ambas instituciones para que sea la Secretaría de Salud estatal la que se encargue de atender a los pacientes con COVID-19.

Señalar también que lamentablemente no está el IMSS, ni el ISSSTE a la altura de las circunstancias en Guanajuato, hoy ya empieza a haber saturación en los hospitales del IMSS y el ISSSTE porque durante muchos años no se ha generado la infraestructura que se requiere a pesar de hay un pago del patrón y del trabajador no se da la infraestructura”.