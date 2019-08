INVITAN A VOTAR POR JÓVENES EMPRENDEDORES

Irapuato, Gto. 01 de agosto de 2019.- A través del Facebook del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi), es cómo se puede votar por los participantes a ganar el Premio Municipal de la Juventud 2019.

Grecia Zamarripa, encargada del Imjuvi, informó que es hasta el mediodía del viernes 2 de agosto, que se puede poder votar por algún participante. Para hacerlo deben entrar a la cuenta del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato, dar click en la foto del participante por el que votarán y darle Like, para que el voto sea válido.

“Los invito a que le den click dentro de la foto, en la página del instituto, que le den Like o Me Encanta, porque es más difícil con otra expresión, se toma en cuenta todo, pero que sea dentro de la foto, no de la que compartieron”, explicó.