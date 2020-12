Iba velador a su trabajo en bicicleta y muere al intentar ganarle al tren en León

León, Guanajuato.- Un hombre de 50 años que se dirigía a trabajar como velador a la Central de Abastos falleció luego de ser atropellado por el tren en la colonia Santa María de Cementos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas de este viernes sobre las vías ubicadas en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Francisco Villa.

Según testigos, el hombre, identificado como Guillermo, de 50 años, circulaba en su bicicleta sobre el bulevar Timoteo Lozano.

No obstante, al intentar cruzar hacia otro extremo de las vías, no alcanzó a ganarle el paso a la locomotora, por lo que el conductor del tren ya no pudo detener la marcha de la pesada unidad de Ferromex y lo arrolló.

El cuerpo de Guillermo quedó sobre las vías, mientas que la bicicleta en la que viajaba metros más adelante, justo en la esquina de la calle Costas del Mar Caspio, de la ya referida colonia.

Vecinos que se encontraban en el lugar al momento del percance llamaron al Sistema Único de Emergencias 911 para pedir una ambulancia.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil , quienes dieron los primeros auxilios a Guillermo, pero al revisarlo confirmaron que ya no tenía signos vitales.

HLL