Identifica a detenido como su asaltante y pide a víctimas ir a denunciar

León.- Una de las supuestas víctimas de asalto afuera de un supermercado de la Zona Dorada, acudió al Ministerio Público y señala al hombre detenido por la Fiscalía, como su asaltante.

En un audio que ha sido difundido, se escucha al hijo del afectado, aseverar que ya acudieron al Ministerio Público para denunciar el hecho y reconocer al hombres que la Fiscalía mantiene como presunto responsable.

En el audio pide que víctimas acudan a denunciar.

Les pido que vengan, si fueron víctimas, levanten denuncia para que estos lacras no salgan, no salgan, no deben de estar en la calle personas como ellos, se escucha en el audio.