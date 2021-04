Apaseo el Grande, Guanajuato.- Como Karla fue identificada la joven empleada de la Farmacia Guadalajara que fue asesinada a quemarropa por hombres armados en Apaseo el Grande.

La joven fue asesinada mientras trabajaba en el área de medicamentos del establecimiento.

De acuerdo con personas aledañas a la zona donde ocurrió el ataque, el lugar es tranquilo y siempre hay gente, debido a que enfrente del comercio se encuentra el Hospital Comunitario.

Ocurrió tarde, pero se me hace raro porque aquí está el hospital y pues siempre hay gente, incluso yo muchas veces he comprado en la farmacia, la verdad hay mucho movimiento por esta zona, no, aquí no es tan peligroso por la clínica”, comentó un hombre.