Iglesia está abierta al diálogo sobre el tema del aborto: Arquidiócesis de León

León.- Existe la apertura de la iglesia para dialogar con aquellos que se manifiestan a favor de la legalización del aborto, expresó Marcos Cortés Muñiz, vocero de la Arquidiócesis de León.

Esto luego de que el sábado, colectivos de feministas se manifestarán en la zona centro de la ciudad.

La iglesia siempre va a luchar y a clamar por la vida porque el evangelio que nos ofrece Jesús es el evangelio de la vida y es un Dios de vivos, en ese sentido siempre como iglesia vamos a defenderla y no por querer tener una lucha conflictuada como se ha dado", apuntó.

Y pese a que reconoció que hay libertad de expresión, señaló que a su parecer estas manifestaciones ya se han salido de control.

Yo no considero que tengamos que pelear, la iglesia no está a favor de una lucha agresiva, más bien a luchar por la vida siempre con convicción, tenemos claro que agresión con agresión no se arregla nada", expresó.