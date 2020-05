Iglesia Samaritana de Celaya ha ayudado a más de 2 mil familias

Celaya.- La Iglesia Samaritana continúa con sus proyectos y hasta la fecha han ayudado a más de dos mil familias con alimentos y despensas.

Hasta el momento han creado 15 cocinas samaritanas, mismas que ayudan a las más de dos mil familias.

También han ayudado a personas de Cortazar, aquí el padre Agustín Aguilera ha llegado a cientos de familias en partes muy alejadas.

Aquí en la ciudad acuden a los barrios de Tierras Negras, San Miguel, en la colonia Emiliano Zapata, San Antonio, Bosques, entre otros.

El sacerdote agradeció el apoyo de la gente que se sigue sumando, quienes donan desde una bolsa de azúcar o un paquete de pasta con su buena voluntad.

Invito a la ciudadanía a que seamos solidarios y nos dispongamos a colaborar, a compartir y recibir, dice el Obispo (Benjamín Castillo) no hay ningún rico que no pueda recibir y un pobre que no pueda compartir algo y esa es la invitación, de dar a quien le nazca”, externó el sacerdote.