Ignora Guanajuato la trata de personas

No se cuenta con un albergue especializado para las víctimas de este delito ni se les da acompañamiento, denuncia activista.

Denuncian además la existencia de negocios de “giros negros” donde se explota sexualmente a menores.

Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato ha ignorado el problema de la trata de personas y con sus omisiones ha permitido que este crimen contra la humanidad permanezca prácticamente impune y siga creciendo.

Así lo denunció Rosi Orozco, presidenta de la asociación civil con presencia nacional ‘Unidos Contra la Trata’.

La activista reclamó que las autoridades de Guanajuato no tienen un albergue especializado para las víctimas de este delito.

Por lo tanto, dijo, no les ofrecen un acompañamiento para superar el “infierno” que vivieron y tener una vida nueva. Lo que orilla a que las afectadas prefieran callarse y no denunciar.

Otro factor que abona al crecimiento de la trata de personas es que en Guanajuato las autoridades permiten la operación de los negocios conocidos como ‘giros negros’, con lo que mandan el mensaje a los delincuentes de que en esta entidad se puede ganar dinero con la vida de las personas.

Persiste impunidad

Rosi Orozco expuso que un ejemplo de la impunidad en este crimen se ve reflejado en el hotel ‘El Corsario’, conocido popularmente como ‘Las Chabelas’ en Irapuato, un lugar en donde se permite la prostitución y donde se ha denunciado en innumerables ocasiones que se explota sexualmente a menores de edad.

Detalló que ‘El Corsario’ y otros establecimientos similares se surten de una red de trata de personas que dirigen personas originarias de Tlaxcala, las cuales raptan jovencitas de estados como Nuevo León, Tabasco o hasta el extranjero y las envían a Guanajuato para ser explotadas sexualmente.

Lamentó que, pese a las distintas denuncias públicas y legales en contra de ‘El Corsario’, algunas de las cuales ella hizo llegar personalmente a un ex alcalde de Irapuato que fue su colega en el Congreso Federal en 2009, este sitio siga operando con total libertad.

Por supuesto que persiste la impunidad en la trata en Guanajuato. Primero permiten los giros negros y eso lo ven como una señal de que comercializar seres humanos está permitido. Entonces, una niña de 12 años que estuvo diciendo que en El Corsario la prostituyeron y que en El Corsario había otras menores de edad y aun así sigue funcionando este lugar y sigue la misma mafia de Tlaxcala llevando a las niñas al Corsario en Irapuato”.

Explicó que las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público no reflejan ni de cerca la realidad en Guanajuato en cuanto a trata de personas porque las víctimas saben que no pasará nada o hasta en ocasiones se integran las carpetas de investigación por el delito de corrupción de menores para invisibilizar el problema.

“El problema es que hay estados que no tienen suficientes denuncias porque saben que no va a pasar nada si denuncias. Cuando tú ves abierto el Corsario, sabes que en el estado de Guanajuato no pasa nada si denuncias porque si ese lugar que está super denunciado y sigue funcionando, entonces no pasa nada. Nadie va a denunciar en un estado en el que saben que no pasa nada. En Guanajuato no tienen ni un refugio”.

"Tenemos que estudiar muy bien los datos del Secretariado Ejecutivo porque hay estados que no quieren ni mostrar la gravedad del tema porque hay muchos que lo reclasifican en corrupción de menores, otros delitos con tal de no sacar que tienen trata.

¿En qué estados si podemos confiar? En los que tienen un refugio, porque en Guanajuato no serviría de nada que una niña que escape denuncie si no tiene un refugio, si no la van a apoyar y no va a poder tener una vida después de ese infierno, la van a hacer pedazos”.

Los datos oficiales en Guanajuato son poco precisos. Por ejemplo, el Poder Judicial del Estado ni siquiera tiene un registro preciso de cuántas personas fueron encontradas culpables de este crimen en la última década.

En datos obtenidos por AM mediante una solicitud de información con el folio 02024920, el Poder Judicial de Guanajuato explica que en el Sistema Penal Tradicional solo se registran sentencias, sin diferenciar si son condenatorias o absolutorias.

Además, en algunos casos se almacena el dato de personas que fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional, pero no si se les vinculó a proceso o se les sentenció.

En la solicitud de información se detalla que con datos del Sistema de Control de Expedientes y el Sistema Integral de Gestión Operativa 1 y 3, se han ingresado 52 asuntos por trata de personas, de los cuales se generaron 31 sentencias (18 condenatorias, 1 absolutoria y el resto sin especificar).

También se tienen otros 25 expedientes en trámite.

El papel del crimen organizado

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó también mediante una solicitud de información, que del 2010 al cierre de septiembre de este año se han realizado 76 operativos encabezados por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores.

Sin embargo, solamente han detenido a 57 personas con estos trabajos, los cuales como ya se mencionó, no se tiene la certeza de cuántos ya están tras las rejas.

Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal, señalan que se han detectado al menos 35 operaciones de lavado de dinero relacionadas a la trata de personas en Guanajuato, mismas que tienen detrás al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Incluso el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que esta mafia local de Guanajuato es propietaria de un ‘table dance’ en donde decenas de jóvenes son explotadas sexualmente en la zona de Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.

El experto en seguridad pública, David Saucedo, explicó que la trata de personas en Guanajuato principalmente es para dos vertientes: explotación sexual y reclutamiento forzado al crimen organizado.

Señaló que en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima se dedican a la explotación sexual e incluso tienen distintas unidades móviles que rondan por la zona Laja Bajío y secuestran jovencitas con ciertas características como tener un tono claro de piel, delgadas y con rasgos faciales estéticos a las que después envían a la frontera norte o sur y venden por unos 400 mil pesos.

Respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación, levantan principalmente a hombres, a quienes envían a la sierra en Jalisco y los obligan a entrenarse como sicarios.

MCMH